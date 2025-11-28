　
台灣YTR開出「全球唯一」大谷翔平神卡！預估價值破百萬美元

▲YTR「拉西哥LAC」開箱大谷翔平卡盒，意外抽出全球僅三張的1-OF-1超級神卡兌換券 。（圖／翻攝自YouTube／拉西哥 LAC）

▲YTR「拉西哥LAC」開箱大谷翔平卡盒，意外抽出全球僅三張的1-OF-1超級神卡兌換券 。（圖／翻攝自YouTube／拉西哥 LAC）

記者楊庭蒝／綜合報導

超扯超扯！台灣 YouTuber 「拉西哥 LAC」於昨（27）日上傳一支影片，開箱為紀念大谷翔平達標歷史成就的2024 Topps Shohei Ohtani 50/50紀念卡盒，竟然開出了全球僅三張中最稀有的 大谷翔平1-OF-1（獨一無二）親筆簽名實物卡兌換券，若在拍賣市場上預估成交價恐突破1百萬美元！影片中他震驚到全身起雞皮疙瘩，直呼「要去冷靜冷靜」。

在拉西哥的影片中，他原本正進行例行的卡盒開箱。在開啟其中一包卡片時，他發現一張黑色卡片夾在第三張位置，赫然是一張印有 「CONGRATULATIONS！」 的兌換券。卡片上清晰標註：「1-OF-1 AUTOGRAPHED RELIC CARD」（全球唯一簽名實物卡），並註明系列為 「SHOHEI OHTANI TOPPS DYNASTY BLACK」。

拉西哥瞬間情緒失控，直言自己「全身起雞皮疙瘩，肩膀整個麻起來」。由於過於震驚，他甚至宣布暫停開箱，表示「心情無法平復」，

據悉，這張屬於Topps Dynasty Black系列的超級稀有兌換券，預期最終能兌換到一張鑲有大谷翔平實戰裝備的全球唯一卡片，預估市場價值可能高達1百萬美元，堪稱近年來台灣收藏圈最震撼的開箱事件。

這張卡片的驚人價值來自其三個關鍵要素：

1.極致稀有（全球僅三張 1/1）： 這張卡屬於整個 2024 Topps 50/50 系列中最頂級的 Dynasty Black 1-of-1 系列，該類別在全世界僅有三張。

2.Topps Dynasty Black： 這是 Topps 公司旗下最頂級的棒球卡系列之一，通常只用於最稀有的實戰用品或親筆簽名卡。

3.實戰用品（Relic）： 兌換券將換得一張鑲有大谷翔平在達成 50/50 紀錄或重要比賽中穿戴過的實戰裝備（如球褲或手套）的卡片，同時還有親筆簽名。

在拍賣市場上，與此系列相關的大谷翔平 1/1 Dynasty Black 實物簽名卡曾創下天價紀錄。例如，一張鑲有MLB Logoman的 1/1 親簽實物卡，其成交價曾突破 106 萬 7000 美元（約新台幣 3540 萬元）。

 

11/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北一女學生晚自習墜樓送醫不治　父母痛哭

台灣YTR開出「全球唯一」大谷翔平神卡！預估價值破百萬美元

