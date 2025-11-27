快訊／海軍司令唐華調任國防大學校長　缺額由副總長蔣正國接任

▲海軍司令唐華（左）將調任國防大學校長，參謀本部副總長蔣正國（右）接其缺。（合成圖／國防部提供）

記者蘇靖宸／台北報導

海軍司令唐華上將擔任現職已2年6個月，傳出近期異動可能性高。國防部今（27日）指出，唐華將調任國防大學校長，其缺額將由參謀本部副總長蔣正國中將調任，同時晉任海軍二級上將。

國防部27日晚間發新聞稿表示，奉總統賴清德核定，國軍上將階職務調整，國防大學校長由海軍司令唐華上將調任；海軍司令由參謀本部副總長蔣正國中將調任，同時晉任海軍二級上將。

國防部說，蔣正國是海軍官校77年班、戰院95年班，曾任海軍官校校長、後次室次長、海軍司令部參謀長、海軍艦隊指揮部指揮官等重要職務，學、經歷完整。任現職期間，指導軍事戰略與戰備整備等重大工作，著有貢獻，特拔擢調任海軍司令，俾藉其豐富經驗，銜續推動各項建軍備戰工作。

潛艦國造「海鯤號」11月交艦海軍落空，究責唐華的聲音不少。海軍前顧問郭璽今年9月曾表示，唐華是海軍「大瘟神」，任期本來2年，但已經當了2年半，結果一事無成，只會罵人，是一個無能的侏儒；國安會前諮委黃曙光在唐華接任司令後辭去潛艦國造召集人，但問題是海鯤號的岸測、海測等2個重要測試節點要由專家才能做，但唐華對潛艦沒有任何專長跟知識，造成潛艦「迷航」2年。