　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

全國唯一！雲林縣長張麗善勇奪「永續傑出人物獎」展現縣政永續推動領航力　社會處與衛生局三項專案同獲肯定

▲▼雲林,張麗善,永續,2025台灣企業永續獎,永續傑出人物獎,社會處,衛生局。（圖／雲林縣政府提供）

▲雲林縣長張麗善獲頒2025台灣企業永續獎（TCSA）「永續傑出人物獎」，並為全國唯一獲獎的行政首長。

圖、文／雲林縣政府提供

雲林縣政府永續治理再創佳績！在2025台灣企業永續獎（TCSA）中，張麗善縣長以具前瞻性與深具影響力的永續施政藍圖，獲頒「永續傑出人物獎」，並為全國唯一獲獎的行政首長，展現雲林在永續道路上的堅定步伐與卓越成效。此外，縣府團隊亦同步於本屆獎項中獲得亮眼表現，社會處與衛生局分別奪下三項專業獎項，再度凸顯雲林在社會共融、高齡友善與食品安全領域的深耕成果。
 
今年雲林縣政府整體在永續領域收穫豐盛，累計包括2025台灣企業永續獎、亞太暨台灣永續行動獎與台灣生物多樣性獎等在內，共獲得41項永續獎項肯定，其中37項為亞太暨台灣永續行動獎及台灣生物多樣性獎，這些亮眼成績象徵雲林縣在永續治理的整體能量與跨局處協作的長期累積，成為今年各界矚目的焦點。
 
張縣長獲永續個人最高榮譽　全國行政首長唯一得獎者

張麗善縣長榮獲「永續傑出人物獎」，是本屆唯一獲獎的行政首長。主辦單位指出，此獎項評選重點在於永續治理的全面性、政策執行力與長期社會影響力，張縣長在低碳轉型、循環農業、弱勢照顧、醫療提升及韌性城市推動等面向均具體展現施政成果。
 
張縣長上任以來積極推動「四大永續策略」——智慧經濟、低碳永續、安全健康、共融發展，使雲林從傳統農業縣市逐步轉型為兼具環境永續、社會友善與治理現代化的永續縣市。
 
社會處、衛生局永續實績亮眼　三項專業獎項表現突出

除縣長個人殊榮外，雲林縣政府在單一績效類獎項也同樣亮眼。其中：

●社會處──「高齡友善領袖獎」

以「雲林輔具心科技，高齡友善新典範」為題，展現社會處在高齡友善城市的推動深具創新精神，包括科技輔具導入、跨專業合作與社區照護網絡建置，讓偏鄉長者獲得更多照顧資源。

●衛生局──「社會共融領袖獎」及「高齡友善領袖獎」

以「農藥源頭管理，提升食品安全」與「醫養照護，永續衛來」等計畫獲獎。前者透過源頭管理與跨單位協作，提升農產品安全；後者則深化醫療與長照整合，推動遠距照護、社區健康促進等多項措施，為偏鄉居民打造更可近且友善的照護環境。這三件作品均獲評審一致肯定，顯示雲林在社會永續、公共衛生與高齡政策上的努力已獲得全國認可。
 
永續不是口號　雲林以實績一步步落地

張麗善縣長表示，永續發展不是流行口號，而是縣府施政的核心理念。無論是減碳、環境、農業、醫療或社會照顧，縣府均以「讓下一代擁有更好的雲林」為目標穩健推動。今年共獲41項永續獎項，是雲林努力的印記，更是邁向更高永續願景的動力。
 
縣府團隊指出，未來將持續推動更多面向的跨域合作與永續創新，深化地方韌性，並以科技治理強化政策效能，讓永續真正走入民眾生活，成為雲林縣最具競爭力的價值。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雲云董座9刀殺害技術長求調解　遺孀揪心：不知怎麼原諒
香港嚴重火警「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職
今晚到明天3地易下雨　周五低溫探14度
快訊／香港嚴重火警　已釀4死2重傷
疑「拖行學妹剪髮」學長發聲！　還原過程

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

矽品精密職福會勇奪雙料冠軍　多元化福利獲台中市府肯定

台南藍軍批社福政策開110億支票　憂黃偉哲存下330億恐兩年被花光

桃園南門市場大火復原順利　全數攤位今恢復通電

台南市安南區鐵皮倉庫火警！　30車65人搶救百坪燃燒幸無人傷

公益單車行10周年！仁寶愛心車隊再伸援手　26萬助花蓮特況家庭

「生命的永續經營」世紀對談登場　慧開法師×趙可式教授吸引400人聆聽

全國唯一！雲林縣長張麗善勇奪「永續傑出人物獎」展現縣政永續推動領航力　社會處與衛生局三項專案同獲肯定

身心障礙洗車班結訓！15名學員展現專業職能　克服限制重拾自信

嘉義雙潭馬拉松賽事登場　警公布路段交通疏導措施

花蓮縣政府營造國際友善氛圍　雙語網站X線上專人窗口「國際人士」快速認識花蓮

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

矽品精密職福會勇奪雙料冠軍　多元化福利獲台中市府肯定

台南藍軍批社福政策開110億支票　憂黃偉哲存下330億恐兩年被花光

桃園南門市場大火復原順利　全數攤位今恢復通電

台南市安南區鐵皮倉庫火警！　30車65人搶救百坪燃燒幸無人傷

公益單車行10周年！仁寶愛心車隊再伸援手　26萬助花蓮特況家庭

「生命的永續經營」世紀對談登場　慧開法師×趙可式教授吸引400人聆聽

全國唯一！雲林縣長張麗善勇奪「永續傑出人物獎」展現縣政永續推動領航力　社會處與衛生局三項專案同獲肯定

身心障礙洗車班結訓！15名學員展現專業職能　克服限制重拾自信

嘉義雙潭馬拉松賽事登場　警公布路段交通疏導措施

花蓮縣政府營造國際友善氛圍　雙語網站X線上專人窗口「國際人士」快速認識花蓮

北市「電梯補助」最高300萬　25件先用「分期領補助款」

停砍公教年金讓退撫基金「再提早4年破產」　考試院長盼展開院際合作

台南龍崎光節空山祭12/25登場　14裝置藝術打造全台最美山林燈節

台灣10月手機銷量增17%　iPhone 17系列包辦熱銷榜

公園約會成噩夢！18歲女遭拖出車外「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

矽品精密職福會勇奪雙料冠軍　多元化福利獲台中市府肯定

雲云董座9刀殺害新創夥伴求調解　遺孀揪心淡漠：不知怎麼原諒

星野集團首座「奈良監獄博物館」亮點公開　咖啡廳吃原創咖哩麵包

郭富城大方公開三女兒名字　被問第4胎計畫認：順其自然

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

【匆匆忙忙連滾帶爬】陸男狂奔嚇狗下秒大摔跤...

地方熱門新聞

自閉症單車團行經南台灣永福國小陪騎、補給、加油全力挺

外籍漁船闖馬祖海域違規作業　取締500具章魚籠

屏東男遶境　遭人拿彈簧刀刺傷手腕、肩膀

屏東火車站後站停車場違規營業　縣府稽查開罰

新北毛寶貝耶誕趴11／29開跑　寵物遊具搶先亮相

甩掉「行人地獄」！陳以信提道安政見：每年增設100公里人行道

海巡署中部分署社會創新共融　獲首例政府服務獎

5年開罰單135億！台中議員控市民成提款機

全國家事類技藝競賽　壢家駱沛妤奪金手獎

國姓搶成功慶典邁入第24屆

花蓮男深夜自戕「胸口插刀」　警消破窗救人

39小時大停水！台南18行政區受影響停水243k戶、壓降78k戶

嘉義社12公所社區發展評鑑獲優甲等大獎

烏樹林火勢受控！環保局強化分區管理、夜巡與AI監測

更多熱門

相關新聞

咖啡挑戰賽29日登場　世界冠軍評審坐鎮

咖啡挑戰賽29日登場　世界冠軍評審坐鎮

第四屆全國咖啡挑戰賽將於11月29日登場，今年首度移至量販店戶外廣場舉辦，場地轉換使賽事更貼近民眾，也吸引不少咖啡愛好者到場交流。賽事分為社會組手沖與學生組創意調飲兩項，社會組在報名開放不久便額滿，顯示國內咖啡社群對專業競技的熱度不減。

鄭麗文讚張麗善成績亮眼：期待世代交替

鄭麗文讚張麗善成績亮眼：期待世代交替

濁水溪晨風+媽祖保庇　太平媽祈福馬拉松成地方最強路跑

濁水溪晨風+媽祖保庇　太平媽祈福馬拉松成地方最強路跑

台1線恐怖畫面曝！一家四口自撞噴滾1圈半

台1線恐怖畫面曝！一家四口自撞噴滾1圈半

旅服中心變身生活空間　無印良品進駐帶動斗六新商圈

旅服中心變身生活空間　無印良品進駐帶動斗六新商圈

關鍵字：

雲林張麗善永續2025台灣企業永續獎永續傑出人物獎社會處衛生局

讀者迴響

熱門新聞

網黃闖好市多貨架裸胸　業者：禁止入場、報警偵辦

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

日本9天「沒看到陸客」卻見台人超扯一幕

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸

台積電叛將是他！　「跳槽三星到中芯」衝擊16年

退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

日首相：日本無立場認定台灣法律地位

更多

最夯影音

更多
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面