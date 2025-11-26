全國唯一！雲林縣長張麗善勇奪「永續傑出人物獎」展現縣政永續推動領航力　社會處與衛生局三項專案同獲肯定

▲雲林縣長張麗善獲頒2025台灣企業永續獎（TCSA）「永續傑出人物獎」，並為全國唯一獲獎的行政首長。

圖、文／雲林縣政府提供

雲林縣政府永續治理再創佳績！在2025台灣企業永續獎（TCSA）中，張麗善縣長以具前瞻性與深具影響力的永續施政藍圖，獲頒「永續傑出人物獎」，並為全國唯一獲獎的行政首長，展現雲林在永續道路上的堅定步伐與卓越成效。此外，縣府團隊亦同步於本屆獎項中獲得亮眼表現，社會處與衛生局分別奪下三項專業獎項，再度凸顯雲林在社會共融、高齡友善與食品安全領域的深耕成果。



今年雲林縣政府整體在永續領域收穫豐盛，累計包括2025台灣企業永續獎、亞太暨台灣永續行動獎與台灣生物多樣性獎等在內，共獲得41項永續獎項肯定，其中37項為亞太暨台灣永續行動獎及台灣生物多樣性獎，這些亮眼成績象徵雲林縣在永續治理的整體能量與跨局處協作的長期累積，成為今年各界矚目的焦點。



張縣長獲永續個人最高榮譽 全國行政首長唯一得獎者

張麗善縣長榮獲「永續傑出人物獎」，是本屆唯一獲獎的行政首長。主辦單位指出，此獎項評選重點在於永續治理的全面性、政策執行力與長期社會影響力，張縣長在低碳轉型、循環農業、弱勢照顧、醫療提升及韌性城市推動等面向均具體展現施政成果。



張縣長上任以來積極推動「四大永續策略」——智慧經濟、低碳永續、安全健康、共融發展，使雲林從傳統農業縣市逐步轉型為兼具環境永續、社會友善與治理現代化的永續縣市。



社會處、衛生局永續實績亮眼 三項專業獎項表現突出

除縣長個人殊榮外，雲林縣政府在單一績效類獎項也同樣亮眼。其中：

●社會處──「高齡友善領袖獎」

以「雲林輔具心科技，高齡友善新典範」為題，展現社會處在高齡友善城市的推動深具創新精神，包括科技輔具導入、跨專業合作與社區照護網絡建置，讓偏鄉長者獲得更多照顧資源。

●衛生局──「社會共融領袖獎」及「高齡友善領袖獎」

以「農藥源頭管理，提升食品安全」與「醫養照護，永續衛來」等計畫獲獎。前者透過源頭管理與跨單位協作，提升農產品安全；後者則深化醫療與長照整合，推動遠距照護、社區健康促進等多項措施，為偏鄉居民打造更可近且友善的照護環境。這三件作品均獲評審一致肯定，顯示雲林在社會永續、公共衛生與高齡政策上的努力已獲得全國認可。



永續不是口號 雲林以實績一步步落地

張麗善縣長表示，永續發展不是流行口號，而是縣府施政的核心理念。無論是減碳、環境、農業、醫療或社會照顧，縣府均以「讓下一代擁有更好的雲林」為目標穩健推動。今年共獲41項永續獎項，是雲林努力的印記，更是邁向更高永續願景的動力。



縣府團隊指出，未來將持續推動更多面向的跨域合作與永續創新，深化地方韌性，並以科技治理強化政策效能，讓永續真正走入民眾生活，成為雲林縣最具競爭力的價值。

