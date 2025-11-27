　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

香港惡火「37歲消防員殉職」IG滿滿幸福照　緊抱10年女友！網鼻酸

記者施怡妏／綜合報導

香港宏福苑26日發生火災，火勢迅速蔓延至8棟建築物中的7棟，造成嚴重的死傷情況，截至27日清晨，已確認44人遇難，其中一名37歲消防員何偉豪殉職，他的同袍發文悼念「落更喇（收工了），兄弟好好休息，我們都為你感到驕傲，我們不會忘記你的，來生再見」，更透露消防員下月將與交往10年的女友結婚。

▲▼ 。（圖／翻攝自當事人IG）

▲何偉豪與女友感情穩定。（圖／翻攝自當事人IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

37歲、入職9年的消防員何偉豪，前往宏福苑入地下層協助滅火，進入建築物半小時後卻失聯，一小時後在電梯前空地被尋獲，當時已昏迷、臉部嚴重燒傷。儘管送往醫院急救，仍宣告不治。

同袍在Threads發文，貼出合照悼念，「落更喇（收工了），好好休息bro，我們永遠不會忘記你」，感謝何偉豪生前對他的照顧，「兄弟都為你感到自豪，來生我們再見」。同袍在另一篇貼文則透露，何偉豪與穩定交往10年的女友，聽說下個月要結婚了。

實際瀏覽何偉豪的IG，裡面滿滿都是與女友、家人的幸福合照，就連大頭貼都是放上與女友的合照。其中一篇貼文寫道「時代裡太多恐懼太多悲劇要襲來，難得擁緊時別再放開，無謂再分心於選擇裡，至少這一秒跟前是我」；另一篇穿著消防員制服抱著女友，寫道「多謝妳，嫌我煩都要講多一百次，Love u，以後都要笑得咁開心」，如今天人永隔，引發許多網友鼻酸。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 3538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／「名媛界大S」遭夜店大亨前夫連告6罪　反擊：甜蜜都是假象
宏福苑起火瞬間曝　10分鐘延燒整棟樓...民眾驚慌大叫「走呀
一場大火燒出疑問：台灣都用金屬了「香港為何仍離不開竹製鷹架」
快訊／金唱片搶票時間出爐！　票價、座位圖一次看
揪心！失智妻目擊卻不知被撞死的是老公　女兒悲痛認屍
周潤發、楊紫瓊確定不出席MAMA！　香港5級大火震撼娛樂圈
「億萬直播主」忘帶胸貼　尷尬：10張有9張都露出來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

農業部擬開放「事業廚餘」養豬　家戶廚餘仍禁用

北農年菜套組華麗登場　推出雙組合搶攻年節商機

香港惡火「37歲消防員殉職」IG滿滿幸福照　緊抱10年女友！網鼻酸

雲林文化觀光「登上世界之巔」！雲林以布袋戲與森林療癒打造台北101高空特展

高鐵推「寶島箱」集結在地美食用品　再贈半價乘車券

王建煊劉兆玄老家爆都更紛爭　大安社區遭強驗海砂怨北市府不管

交通部補助離島租車業者換電動機車　每輛最高3萬元

明後天清晨低溫探14度　天琴颱風南海滯留打轉

曾與史匹柏共事　她分析《Kpop獵魔女團》爆紅原因

她花20年還卡債　最後從卡奴變救人者

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

香港世紀火警「升至五級」　奪13命！殉職消防員僅37歲

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

裝甲兵送醫畫面

賴清德：中國併吞台灣最具威脅的不是武力　而是「放棄」！

農業部擬開放「事業廚餘」養豬　家戶廚餘仍禁用

北農年菜套組華麗登場　推出雙組合搶攻年節商機

香港惡火「37歲消防員殉職」IG滿滿幸福照　緊抱10年女友！網鼻酸

雲林文化觀光「登上世界之巔」！雲林以布袋戲與森林療癒打造台北101高空特展

高鐵推「寶島箱」集結在地美食用品　再贈半價乘車券

王建煊劉兆玄老家爆都更紛爭　大安社區遭強驗海砂怨北市府不管

交通部補助離島租車業者換電動機車　每輛最高3萬元

明後天清晨低溫探14度　天琴颱風南海滯留打轉

曾與史匹柏共事　她分析《Kpop獵魔女團》爆紅原因

她花20年還卡債　最後從卡奴變救人者

港尖沙咀及荃灣20分鐘內又現火災　雲梯車救出濃煙嗆傷男女

黃國昌合影高市早苗桌子　綠黨團：繼承柯文哲！跟桌牌合照很有經驗

政院通過1.25兆軍購特別預算　顧立雄：美方已提供項量報價、交易期程

獨／「名媛界大S」遭夜店大亨前夫連告6罪　反擊：甜蜜都是假象

農業部擬開放「事業廚餘」養豬　家戶廚餘仍禁用

創澳洲商業火箭飛行高度新紀錄　晉陞公司：展現台灣技術實力

醫美診所納評鑑引反彈　台大醫學院長：做得好就不怕

快訊／印尼近海規模6.6地震！　當局提醒小心餘震

黑豹旗／高一胡冠威霸氣9上9下　國小一路追隨劉任右

台中2孩玩火燒光福德祠！某機構被控「態度消極」...跳針拒回應

【媽媽要QQ惹】萌妹見爸燦笑飛奔！見媽卻毫無波瀾？

生活熱門新聞

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

最美營養師曬沐浴片　性感曲線9萬人搶看

香港高樓大火44死　1圖看懂逃生流程

快訊／清晨11.7℃新低　今晚變天雨最多

難過抱男友「下秒突搭帳篷」　她哭一半傻眼！一票秒懂

宏福苑惡火燒7棟31層！台灣消防員：連我都會怕

日本9天「沒看到陸客」卻見台人超扯一幕

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

香港惡火「37歲消防員殉職」IG曝光　緊抱10年女友

14歲國中生課堂上突倒地　送醫取出4血栓

對岸手遊成台灣主流？資深玩家揭殘酷真相

即／23:12台灣東部海域規模4.8地震　最大震度4級

更多熱門

相關新聞

宏福苑去年捲13.27億維修罷免風波 原定2026年3月可完成拆棚

宏福苑去年捲13.27億維修罷免風波 原定2026年3月可完成拆棚

大埔宏福苑今日（26日）發生五級火警，宏昌閣外牆棚架率先起火，其後蔓延至宏泰閣及宏新閣等大廈。火警造成多人死傷，一名消防員殉職。大埔宏福苑業主立案法團文件顯示，屋苑於去（2024）年7月進行大維修，至今已動工超過一年，承辦商為宏業建築工程有限公司，原預計於明（2026）年3月至6月分批拆除棚架。

宏福苑惡火「殉職消防員」　照片經歷曝光

宏福苑惡火「殉職消防員」　照片經歷曝光

男運動突無呼吸心跳！消防猛男路過幫CPR救命

男運動突無呼吸心跳！消防猛男路過幫CPR救命

前男友結婚了　怨女盜情敵照片PO文徵友

前男友結婚了　怨女盜情敵照片PO文徵友

提升消防員執勤安全　內政部118年前訓練千名事故安全官

提升消防員執勤安全　內政部118年前訓練千名事故安全官

關鍵字：

消防員宏福苑火災何偉豪殉職愛情故事

讀者迴響

熱門新聞

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

18歲女公園遭「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

快訊／香港宏福苑44死279失蹤　3男「涉誤殺」被捕

快訊／男阿布達比轉機被帶走　今找到人「在杜拜警局」

陳怡蓉結婚9年喜迎「第8個孩子出生」

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

香港大火增至36死279人失蹤　專家揭恐怖煙囪效應

宏福苑44死「起火影片」曝光　奪命時間軸一次看

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

最美營養師曬沐浴片　性感曲線9萬人搶看

香港大樓狂燒7棟！如火山爆發恐怖畫面曝

更多

最夯影音

更多
香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面