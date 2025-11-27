香港惡火「37歲消防員殉職」IG滿滿幸福照　緊抱10年女友！網鼻酸

記者施怡妏／綜合報導

香港宏福苑26日發生火災，火勢迅速蔓延至8棟建築物中的7棟，造成嚴重的死傷情況，截至27日清晨，已確認44人遇難，其中一名37歲消防員何偉豪殉職，他的同袍發文悼念「落更喇（收工了），兄弟好好休息，我們都為你感到驕傲，我們不會忘記你的，來生再見」，更透露消防員下月將與交往10年的女友結婚。

▲何偉豪與女友感情穩定。（圖／翻攝自當事人IG）



[廣告]請繼續往下閱讀...

37歲、入職9年的消防員何偉豪，前往宏福苑入地下層協助滅火，進入建築物半小時後卻失聯，一小時後在電梯前空地被尋獲，當時已昏迷、臉部嚴重燒傷。儘管送往醫院急救，仍宣告不治。

同袍在Threads發文，貼出合照悼念，「落更喇（收工了），好好休息bro，我們永遠不會忘記你」，感謝何偉豪生前對他的照顧，「兄弟都為你感到自豪，來生我們再見」。同袍在另一篇貼文則透露，何偉豪與穩定交往10年的女友，聽說下個月要結婚了。

實際瀏覽何偉豪的IG，裡面滿滿都是與女友、家人的幸福合照，就連大頭貼都是放上與女友的合照。其中一篇貼文寫道「時代裡太多恐懼太多悲劇要襲來，難得擁緊時別再放開，無謂再分心於選擇裡，至少這一秒跟前是我」；另一篇穿著消防員制服抱著女友，寫道「多謝妳，嫌我煩都要講多一百次，Love u，以後都要笑得咁開心」，如今天人永隔，引發許多網友鼻酸。