生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

李多慧徵YT製作人「年送3萬元機票、生日禮金1萬」！超狂福利曝

▲▼李多慧。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）

▲李多慧團隊擴編。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）

記者施怡妏／綜合報導

人氣韓籍啦啦隊女神李多慧在台灣人氣高漲，除了活躍於演藝活動，也經營個人YouTube頻道，日前也達到100萬訂閱。近日，她發布徵才資訊，團隊要擴編，尋找一位能與她並肩作戰的「頻道製作人（PD）」，員工福利讓人眼睛一亮，不僅有機票補助3萬元、生日禮金1萬元，工作服裝還提供2萬元補助。

職缺內容寫道，不是單純尋找執行任務的人員，而是希望找到能「一起思考、一起成長、一起創造」的夥伴。該職務需負責YouTube影片的企劃、腳本、執行、拍攝、剪輯，並掌握頻道風格與走向，根據趨勢規劃策略。此外，具備基本韓文溝通能力者為佳，不過公司會配置口譯人員，因此不需精通。

工作技能方面，須熟悉Mac系統的Final Cut Pro剪輯軟體，使用Photoshop製作影片縮圖，熟悉Sony系列相機、鏡頭、DJI穩定器等基本操作，加分條件則為可以開車。

▲▼ 。（圖／翻攝自104人力銀行網站）

▲徵才資訊曝光。（圖／翻攝自104人力銀行網站）

該職務為正職，工作地點位於台北市萬華區，周一至周五上午10點至晚間7點，另視拍攝狀況彈性調整，薪資4萬元以上。福利方面，入職滿一年後可享年終獎金，依績效發放1至3個月；另有每年一次、上限3萬元的機票補助和額外假期，生日當月還可領1萬元禮金。入職滿半年後，更可申請每年2萬元的服裝與配件補助金，供採購工作相關用品。

目前該職缺在104人力銀行上已吸引30人以上應徵，最近一次更新日期為11月23日。

