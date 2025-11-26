　
    • 　
>
政治

賴清德投書宣布增國防預算　藍委：向美交心比向國人負責重要？

▲▼總統賴清德視導中部救災部隊。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者崔至雲／台北報導

華盛頓郵報26日深夜刊登總統賴清德的投書，賴在投書中宣布，將大幅增加台灣的國防預算，明年將升至國內生產毛額的3.3%，承諾在2030年提升至5%。國民黨立委許宇甄批評，賴清德竟然選擇以投書的方式，向美國宣示台灣將編列1兆2500億元的軍事特別預算，如此巨額，不在國內公開說明，還繞過國會、台灣社會，以對外投書的方式優先讓美國知情。難道在賴清德心中，向美國交心比向台灣人民負責更重要？有必要阿諛諂媚到如此？

許宇甄再質疑，這筆軍購特別預算勢必要透過舉債籌措，但賴政府至今拿不出任何具體需求項目，更沒有國防改革的整體藍圖。既無新戰略、無新兵力結構，也沒有新戰術與採購配套，卻只端出一個如天文數字般的金額。這究竟是國防預算，還是對美「過境外交」的政治投名狀？賴清德是在向川普示好？還是在替自己、替家人提前預留安全之路？

許宇甄批評，更諷刺的是，當賴總統忙著向美國展現配合度時，國內的軍人卻連依法應調升的薪資都拿不到。賴政府不願編列115年度軍人加薪預算，造成中央政府總預算無法送審。對內吝嗇到連軍人的合法待遇都不願保障，對外卻豪氣到編列1.25兆元的特別預算。這究竟是以國家利益為核心，還是以民進黨的利益為指標？

許宇甄痛斥，賴清德不處理朝野僵局問題、不願與朝野對話，反倒忙著對國外投書刷存在感、做形象，如此治國方式，與歷史上石敬塘的「割地求榮」、袁世凱的「賣國求榮」的本質上完全相同。

許宇甄嚴厲痛斥，更令人難以接受的是，國會多次詢問行政院長卓榮泰、國防部長顧立雄，兩人皆以還在調整為由拒絕回答特別預算金額，彷彿這是最高軍事機密。然而民進黨立委王定宇赴美訪問時卻提前爆雷，公開表示政府將編列約1.3兆元特別預算。如此重大軍購訊息竟由執政黨立委在海外散布，難道沒有洩密疑慮？沒有國安風險？換成在野黨恐怕早已遭民進黨全面圍剿，司法追殺到底。

許宇甄直言，司法與國安調查的「選擇性啟動與選擇性失明」正在成為賴政府的治理常態。只要是執政者的人，就能免於追究；只要是質疑政府的，就可能遭扣帽子、被調查。司法已不再象徵正義，而成為政治算計的工具。

許宇甄要求，賴清德必須公開回答，「軍事特別預算的總體藍圖與規劃在哪裡？財政紀律與永續承擔的機制何在？台灣為何必須先向美國報告？軍人加薪的預算何時補上？財劃法修法怠惰卻大手筆進行軍購，治國邏輯為何如此扭曲？」。

許宇甄強調，民主國家的根本是人民授權，而非對外國示忠。若賴清德想要強化國防，就應該站在國會殿堂，跟台灣人民講清楚，而不是把台灣的國防預算當成對美外交的籌碼。只有誠實向人民負責，而非優先向外國交心，執政者才有資格談「國家安全」與「民主價值」。
 

11/24 全台詐欺最新數據

