卯兔星君金身找到了！國寶雕刻神尊被偷10天終尋獲　3惡賊落網

記者林東良／台南報導

台南麻豆九龍太子宮在11月14日凌晨遭竊賊入侵，將供奉27年的「卯兔星君」金身抱走，由於這尊神像由人間國寶、獲頒「國家工藝成就獎」的雕刻大師陳啓村所打造，是全台唯一的藝術珍作，文化界為之震驚，廟方立即報案並公布神尊照片，希望社會協尋，而麻豆分局成立專案小組，以車追人後終將楊姓等3名犯嫌緝捕到案，並順利追回神尊。

▲台南麻豆九龍太子宮珍貴神像失竊，麻豆警方跨縣市拘提涉案竊嫌，成功尋回人間國寶陳啟村大師的作品卯兔星君金身。（記者林東良翻攝，下同）

台南麻豆宗教圈近日掀起不小震動，九龍太子宮在11月14日凌晨遭竊賊入侵，雖然警報大作，但犯嫌仍大膽直闖主殿，將供奉27年的「卯兔星君」金身抱走，這尊神像是由人間國寶、獲頒「國家工藝成就獎」的雕刻大師陳啓村所打造，全台唯一一尊的藝術珍作，在地方更是民眾深厚信仰象徵，廟方發現失竊後焦急報案，並公布神尊照片，希望社會協助尋回，雕刻大師陳啓村PO文，呼籲竊嫌送回，因該作品是藝術珍品，欲變賣銷贓不易。

麻豆分局副分局長劉行五指出，警方獲報後立刻與刑警大隊組成專案小組，報請台南地檢署指揮偵辦。警方循線比對監視器畫面，鎖定涉案車輛，以車追人，查出33歲及25歲2名楊姓男子及36歲陳姓男子等3名竊嫌身分，隨後兵分多路前往台中、高雄等地執行拘提，終於將3名犯嫌帶回，並於24日在楊嫌家中尋獲失竊的神尊金身。全案依刑法加重竊盜罪嫌移送法辦。

而廟方人員也將於26日下午2時前往麻豆分局迎回神尊，屆時人間國寶陳啓村大師，也將親自到場見證，太子宮將在儀式下恭迎星君再度安座，氣氛沉穩莊嚴，也讓地方信眾懸著的心總算放下。

麻豆分局長洪國哲表示，宗教信仰是地方穩定人心的重要力量，專案小組同仁放棄休假、日以繼夜，就是希望盡快逮捕犯嫌並尋回無可替代的金身。他也強調，能順利破案並讓神尊回家，是對鄉親最好的交代，也是市民長期支持警方的回饋。