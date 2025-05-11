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北市香水大盜落網！無業男偷遍百貨專櫃　變裝+換搭捷運躲追緝

記者張君豪／台北報導

北市東區近期出現香水大道，北市大安警方接獲轄區百貨公司業者報案，指稱專櫃陳列的高價法國香水品牌Matiere Premiere遭竊，包含忠孝東路新光台北之星百貨、以及SOGO忠孝復興館均傳出遭竊，轄區新生南路派出所獲報後展開調查，發現竊嫌以書本或身體遮擋夾帶，把高價香水偷走，警方調閱上百支監視器，發現竊賊是一名毫無竊盜犯罪紀錄的羅姓涉嫌人，警方內部討論，一度以為鎖定錯誤對象。

▲羅嫌涉嫌在北市東區偷竊至少三間百貨公司高檔香水遭警方拘提到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲羅嫌涉嫌在北市東區偷竊至少三間百貨公司高檔香水遭警方拘提到案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）


▲羅嫌涉嫌在北市東區偷竊至少三間百貨公司高檔香水遭警方拘提到案。（圖／記者張君豪翻攝）

據警方調查，兩起竊案發生在2月18日17時許，新光三越台北之星百貨專櫃遭竊3罐該廠牌香水，損失市價達21600元、2月24日在SOGO忠孝復興館也被偷走一罐高檔香水、損失高達16000元，警方受理報案後擴大調閱犯嫌離開百貨公司的監視器畫面。

警方分析監視器，發現竊嫌行竊前後會換戴不同帽子、雨傘甚至提帶遮擋臉部和身體，同時搭乘捷運文湖線離開後再轉搭板南線，並轉車到中山區商圈、台北地下街逛街，藉此製造警方調閱監視器斷點，甚至過程再變裝，多次轉乘捷運增加警方追緝難度。

▲羅嫌涉嫌在北市東區偷竊至少三間百貨公司高檔香水遭警方拘提到案。（圖／記者張君豪翻攝）

新生南路派出所警員調閱數百支監視器後，揪出是現年38歲的無業羅男犯案，警方蒐證完備後，向台北地檢署、法院申請拘票、搜索票，5月7日到新北市板橋區新埔捷運站附近羅嫌舊公寓住處將他拘提到案，羅嫌母親見警員上門相當錯愕，這才知道親兒竟是偷遍北市東區高檔香水的專業竊賊。

▲羅嫌涉嫌在北市東區偷竊至少三間百貨公司高檔香水遭警方拘提到案。（圖／記者張君豪翻攝）

羅嫌落網坦承犯案，辯稱自己喜歡蒐集高檔香水但沒錢購買，才會鋌而走險變裝到百貨公司行竊，警方當場找到兩百貨公司遭竊的4罐高檔香水，但羅嫌臥室內還有2～30罐高檔香水，羅嫌另外涉及信義區新光三越百貨的香水竊案，其餘羅男收藏大批高檔香水是否為其他商家遭竊贓物，有待警方深入調查。

警方藉此案例呼籲，商家賣場可加裝監視器，店員離開櫃位調貨時，可委託鄰櫃協助看管，以降低犯罪風險。警方對轄內竊案必定深入究辦、民眾切勿以身試法。

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