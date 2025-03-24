借廁所偷走12萬！台南竊盜通緝犯被逮　103歲人瑞開心領回現金

記者林東良／台南報導

台南1名男子以修腳踏車為由向高齡103歲的老闆借廁所，伺機竊走屋內12萬多元現金，市警三分局成立專案小組積極追查，24日上午9時許在安平區安平路緝獲竊嫌56歲蔡姓男子，並查出他是台南地檢署發布竊盜通緝犯，警方起出贓款11萬6千3百元，全案依竊盜罪嫌送辦並移送歸案。

▲台南103歲人瑞遭竊12萬元現金，警方逮捕蔡姓通緝犯，被害人開心領回遭竊的現金。（圖／記者林東良翻攝，下同）





3月21日，103歲人瑞好心借廁所給1名男子，卻遭對方竊取新台幣12萬元，市警三分局安中派出所受理後，立即組成專案小組沿線調閱監視器，勢必以最短時間破案追回老人家的積蓄。

經專案小組日夜查緝，24日上午9時許循線在安平區安平路查獲56歲蔡姓犯嫌，並查出他亦遭台南地檢署發布之竊盜通緝犯。經調查，蔡嫌於21日行竊後四處繞路避開監視器，欲躲避警方查緝，經專案小組日夜調查，發現蔡嫌疑似躲藏於安平區舊部落。

專案小組24日再度前往安平區訪查，眼尖的員警隨即發現蔡嫌身影，立即於安平路某超商前攔查，發現他已利用超商叫車系統欲搭車離開，另覓他處藏匿，然而他賊星該敗，遭員警早一步查獲，警方當場起出贓款新台幣11萬6千3百元，全案依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦及歸案，將贓款全數發還給被害人。

103歲的人瑞阿伯今天開心地前往安中派出所領回遭竊積蓄，並與員警合影，感謝市警三分局3天內幫他找回被竊的積蓄。