飛機開走了！乘客沒趕上「破門闖停機坪」肉身攔截　離譜畫面曝

▲ 兩名男子闖入停機坪追飛機。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

德國科隆波恩機場21日發生離譜事件，兩名男子因錯過班機，竟破壞緊急出口闖入機場停機坪，拚命追趕正在滑行的客機，最終被警方逮捕。

根據《獨立報》，這兩名分別為28歲和47歲的乘客，原本預定搭乘匈牙利廉航威茲航空（Wizz Air）W43262班機前往羅馬尼亞布加勒斯特。21日晚間9時33分，B70登機門已關閉，飛機正準備滑向跑道起飛，兩人眼看即將錯過班機，竟當場砸破緊急警報器，強行打開通往停機坪的門。

Two late passengers frantically tried to catch their flight by breaking security barriers and running across tarmac at Cologne/Bonn Airport on Friday.



The Wizz Air flight, bound for Bucharest, Romania, had just pushed back from the gate when the incident occurred.



The two men… pic.twitter.com/M98FdZDY7t — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 24, 2025

社群媒體瘋傳的影片可見，兩名男子在停機坪上衝刺，朝著這架空中巴士A321客機狂奔，且邊跑邊瘋狂揮手，試圖讓機師停下飛機，直到被工作人員攔截。

德國警方發言人向《圖片報》表示，他們已被控非法侵入罪名，違反《航空安全法》的調查仍在進行中。機場發言人也證實，兩人「未經授權」經緊急出口進入停機坪，隨後被機場人員制伏並移交聯邦警察。

所幸這場鬧劇並未影響航空安全，該班機僅延誤12分鐘後順利抵達布加勒斯特。科隆波恩機場已向兩人提起訴訟，並強調機場安全未受威脅，航班營運也未受影響。