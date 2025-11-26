　
台電施工挖破水管　新北板橋、土城多處地區停水至今晨5：30

▲▼台電挖破輸水管　新北土城板橋部分地區暫停水。（圖／翻攝自市議員黃淑君臉書）

▲台電挖破水管，新北土城、板橋部分地區暫停水至26日清晨。（圖／翻攝自市議員黃淑君臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨新北市議員黃淑君25日晚間表示，台電公司25日在新北市板橋區四川路二段、高爾夫路口施工時，意外挖斷主要供水管線，導致新北市部分地區緊急停水。台水目前已派人緊急搶修，預計將停水至26日上午5點30分。

▲▼台電挖破輸水管　新北土城板橋部分地區暫停水。（圖／翻攝自市議員黃淑君臉書）

▲台水公布的停水範圍。（圖／翻攝自市議員黃淑君臉書）

根據台水公司官網公告，停水區域包含新北市土城區中央路一段、四川路、四川路二段、廣明街、廣福街、廣興街、德興街、青雲路。

板橋區中央路一段、中正路、中興路、五權街、仁愛路、信義路、倉後街、南興路、南門街、南雅南路一段、南雅南路二段、南雅東路、南雅西路一段、南雅西路二段、和平路、四川路、四川路一段、四川路二段、國慶路、大明街、大東街、大華街、大觀路一段、大豐街、干城路、府中路、廣和街、廣明街、廣權路、廣興街、德興街、忠孝路、文華街、新興路、東興街、板橋二交流道、浮洲橋機車專用道、福德街、稚暉街、縣民大道一段、華東街、華福街、華興街、貴興路、遠東路、重慶路、青雲路、館前西路、高爾富路等。

台水公司表示，維修人員實際執行時，將儘量縮小停水範圍及時間，停水範圍區域內的用戶請自行儲水備用，台水作業完成後，將立刻恢復供水，管線末端及高地區域可能會有較延遲復水現象，造成民眾不便敬請見諒。

