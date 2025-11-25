台中人限定！送修吹風機「50元修好驚呆她」　網推爆：省好多錢

▲原PO把吹風機送修，只花了50元。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

家裡壞掉的電器別丟！一名女網友熱心分享，原本想把壞掉的吹風機拿去丟掉，意外發現台中環保局設有「家電診所」，結果僅花50元工本費就修好，「原本要丟掉的吹風機竟然起死回生，超划算！」讓她大讚這項服務CP值爆表，也讓許多台中人驚呼，「完全不知道有這種地方！」

一名女網友在Threads表示，本想把壞掉的吹風機拿去丟棄，意外發現台中環保局設有「家店診所」，最後只花了50元工本費就修好了，讓她感到十分驚奇。

原PO說，該項親民的維修服務似乎是台中限定，「原本要丟掉的吹風機竟然起死回生，真的超划算！省一筆，大推！」

實用消息曝光後，底下網友驚呼，「超級實用，謝謝分享，身為台中市民完全不曉得」、「幾年前從日本買的Panasonic吹風機用沒幾次後就故障了，網路上代修至少還要一千五另加運費，還不保證可以修好，後來也是到這邊花了50元就修好了」、「我也是這台MIDORI吹風機電線頭接觸不良，拿去電器行修理收400元」、「真的很方便，我的循環扇送去修，省好多錢」、「原來台中有這種東西」。

不過也有網友回報，建議拿去前要打電話確認一下，「剛剛問了結果Dyson不能修」、「類似渦輪的吹風機，我之前拿去，他說不會修」、「上次吹風機帶去說是馬達壞了，無法修」、「電風扇如果是DC的，不是傳統按鍵式的不收唷，之前白跑過一趟」。

台中環保局官網指出，故障小家電像電風扇、吹風機、家用烤箱、電鍋、飲水機、檯燈、果汁機、熱水瓶、暖風扇、烘碗機及快煮壺等11項家電皆可送修，請掛號填寫基本資料，由維修師診斷是否可修復，完成後以電話通知民眾領回，本服務酌收工本費50元。

▼維修電器超便民服務。（圖／翻攝台中環保局）

