麥當勞奶昔全賣完「11/28恢復供應」　摩斯1門市也喝得到

▲摩斯漢堡1門市開賣奶昔。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞「奶昔系列」上周三回歸引發搶購，目前已暫時售完，業者宣布預計在11月28日恢復供應。錯過的民眾若不想等，可到摩斯漢堡全台獨家販售奶昔的羅斯福路門市嘗鮮，店家推薦沾薯條或抹茶紅豆派，吃起來別有風味。

麥當勞奶昔19日於全台12門市回歸，有香草、草莓2口味選擇，嚐鮮價單點每杯69元。但開賣不久就已暫時售完，官方發出公告表示，預計於11月28日上午10時30分恢復供應，實際情況仍依餐廳現場供應為準。

麥當勞表示，12間試賣餐廳包括台北館前、台北西湖、板橋重慶、中壢中央、竹北自強南、苗栗頭份、台中中港四、彰化金馬、嘉義民雄、台南大學、高雄五福、花蓮中正。

▲麥當勞奶昔預計11月28日恢復販售。（圖／記者呂佳賢攝）



▲▼摩斯奶昔口感超綿密、奶香十足。

摩斯漢堡則在台北市羅斯福路店獨家販售奶昔，業者表示，摩斯奶昔嚴選天然乳源製成，氣味香濃，口感綿密，入口滑順沁涼，每杯售價79元，售完為止，其他門市仍不會販售。

摩斯更推薦薯條、抹茶紅豆派沾奶昔的特別吃法，吃起來有不同風味。

《ETtoday新聞雲》記者試喝，摩斯奶昔口感綿密，每一口都是超濃奶香，不會過甜，融化後也好喝。