　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

麥當勞奶昔全賣完「11/28恢復供應」　摩斯1門市也喝得到

▲▼摩斯奶昔。（圖／記者蕭筠攝）

▲摩斯漢堡1門市開賣奶昔。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞「奶昔系列」上周三回歸引發搶購，目前已暫時售完，業者宣布預計在11月28日恢復供應。錯過的民眾若不想等，可到摩斯漢堡全台獨家販售奶昔的羅斯福路門市嘗鮮，店家推薦沾薯條或抹茶紅豆派，吃起來別有風味。

麥當勞奶昔19日於全台12門市回歸，有香草、草莓2口味選擇，嚐鮮價單點每杯69元。但開賣不久就已暫時售完，官方發出公告表示，預計於11月28日上午10時30分恢復供應，實際情況仍依餐廳現場供應為準。

麥當勞表示，12間試賣餐廳包括台北館前、台北西湖、板橋重慶、中壢中央、竹北自強南、苗栗頭份、台中中港四、彰化金馬、嘉義民雄、台南大學、高雄五福、花蓮中正。

▲▼麥當勞奶昔大哥回來了，「紫色絨毛包」同步開賣。（圖／記者呂佳賢攝）

▲麥當勞奶昔預計11月28日恢復販售。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼摩斯奶昔。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼摩斯奶昔口感超綿密、奶香十足。

▲▼摩斯奶昔。（圖／記者蕭筠攝）

摩斯漢堡則在台北市羅斯福路店獨家販售奶昔，業者表示，摩斯奶昔嚴選天然乳源製成，氣味香濃，口感綿密，入口滑順沁涼，每杯售價79元，售完為止，其他門市仍不會販售。

摩斯更推薦薯條、抹茶紅豆派沾奶昔的特別吃法，吃起來有不同風味。

《ETtoday新聞雲》記者試喝，摩斯奶昔口感綿密，每一口都是超濃奶香，不會過甜，融化後也好喝。

【你可能也想看】

►速食店推「銅板優惠」　1+1下殺49元起
►披薩限定優惠！達美樂全口味半價、拿坡里199元 
►摩斯漢堡「台灣火雞堡」12門市限定　還有3大感恩節優惠

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「依偎」鄰棟26年！　信義路大樓100%同意都更將重建
柯文哲復出時間點曝光！陳佩琪感謝支持者相挺　特別致意黃國昌
打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢！醫：有人也中了
人妻劈2男　小王「71歲老翁」強到她腿軟
Lily滿18歲疑官宣認愛！　生日曬「神秘籃球高壯男」
快交屋了！銀行突全面拒貸「真相超離譜」　他驚恐：百萬違約金阿

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

麥當勞奶昔全賣完「11/28恢復供應」　摩斯1門市也喝得到

「好市多黑五」第2波優惠懶人包　沖泡咖啡、液體衛生棉下殺

拿坡里烤雞下殺38折、披薩買大送大　頂呱呱桶餐現省282元

聲明稿／全聯啟動電子價卡革新　全面升級價格管理守護消費信任

快訊／全聯駁斥「哈密瓜標錯價3465元」喊告　將全面改電子價卡

快訊／好市多黑五第2波優惠曝光！65吋顯示器省12900元

超商咖啡「周一限定」優惠　7-11買1送1、全家第二杯10元

黑五2025購物全攻略　美國、日本亞馬遜特價品懶人包＋寄送問題一次搞定

直擊／好市多黑五首日破200人排隊！第1波優惠品價格曝光

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

麥當勞奶昔全賣完「11/28恢復供應」　摩斯1門市也喝得到

「好市多黑五」第2波優惠懶人包　沖泡咖啡、液體衛生棉下殺

拿坡里烤雞下殺38折、披薩買大送大　頂呱呱桶餐現省282元

聲明稿／全聯啟動電子價卡革新　全面升級價格管理守護消費信任

快訊／全聯駁斥「哈密瓜標錯價3465元」喊告　將全面改電子價卡

快訊／好市多黑五第2波優惠曝光！65吋顯示器省12900元

超商咖啡「周一限定」優惠　7-11買1送1、全家第二杯10元

黑五2025購物全攻略　美國、日本亞馬遜特價品懶人包＋寄送問題一次搞定

直擊／好市多黑五首日破200人排隊！第1波優惠品價格曝光

快訊／台股收盤大漲407.93點　台積電漲40元至1415

快訊／財神爺來了！　統一發票9、10月千萬特別獎號碼出爐

男團FEniX回來了！　「南法街頭嗨跳」帥到遊客暴動

83歲嬤遭撞躺ICU搶命！無照男落跑4hrs 落網　拖車鉤蓋成鐵證

快訊／公費流感疫苗打掉9成「跨年前恐用罄」　疾管署增購15萬劑

《我的英雄學院》最新話封神獲超高9.9分！10年英雄故事邁終章

吳怡農嗆「這麼會選」大罷免不會輸　沈伯洋：沒遇過、不知操盤手在哪

36cm最萌身高差！鍾欣凌南下見初戀「變美食之旅」　蘇見信壓力超大

高市「台灣有事」發言再被質詢　日政府：立場不變無須檢討

洪言翔退出南拳媽媽1年多...宣布新動向！　單飛發新歌還要開演唱會

【匆匆忙忙連滾帶爬】陸男狂奔嚇狗下秒大摔跤...

消費熱門新聞

快訊／全聯聲明澄清「標價疑慮」　將全面改電子價卡

快訊／好市多黑五第2波優惠曝光！

超商咖啡「周一限定」優惠買1送1

好市多黑五首日破200人排隊　優惠品曝光

摩斯貴店員少卻屹立不搖　網讚「3件事」狠甩對手

「好市多黑五」第2波優惠懶人包

黑五2025購物全攻略　美國、日本亞馬遜特價品懶人包＋寄送問題一次搞定

聲明稿／全聯啟動電子價卡革新

繼光香香雞「買1送1」只有8天　全新「寄雞」免費多吃2份

好市多黑五首日「優惠品」搶先看　電視現省2萬7、PS5也下殺

超商周末優惠！7-11多項買2送2、全家買1送1

漢堡王限時3天「雙堡下殺54折」　21風味館今推6大優惠

AnD House藉蝦皮免運服務打開電商知名度

拿坡里烤雞38折、披薩買大送大　頂呱呱桶餐現省282元

更多熱門

相關新聞

新莊「尤協豐豆干店」歇業

新莊「尤協豐豆干店」歇業

又一家老店消失了！新莊「尤協豐豆干店」是一家傳承150年老字號，以古法手工製作，並且用炭火燒烤，是在地人都知道的老味道，不過近期傳出沒人接手，已在昨天歇業。

拿坡里烤雞38折、披薩買大送大　頂呱呱桶餐現省282元

拿坡里烤雞38折、披薩買大送大　頂呱呱桶餐現省282元

德麥當勞喝到清潔劑　2歲女童痛苦尖叫

德麥當勞喝到清潔劑　2歲女童痛苦尖叫

橫濱牛排12月台中台北再展2家新店

橫濱牛排12月台中台北再展2家新店

COAST泰味新境套餐集結曼谷預約困難店名菜

COAST泰味新境套餐集結曼谷預約困難店名菜

關鍵字：

美食情報美食雲摩斯漢堡麥當勞奶昔

讀者迴響

熱門新聞

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組

即／習近平晚間與川普通話

北韓3高中生「性侵殺害女軍人」遭立即處決

國1「2大+2小車追撞」　現場慘況曝

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新人超狂背景揭曉

祈錦鈅離婚原因曝光「被身心壓力壓垮」已完成離婚手續

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

黃明志「看上60萬健身辣模」！

快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

更多

最夯影音

更多
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面