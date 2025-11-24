「天琴颱風」預估將生成！再一波變天　14℃最冷時間出爐

▲天琴颱風即將發展生成。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

又要變天！中央氣象署表示，下一波東北季風今（24日）晚報到，明天（25日）起又會回到一整天涼涼的天氣，中南部則天氣穩定，北部則轉有局部短暫雨，水氣有起有伏，至於菲律賓東方低氣壓環流結構逐漸建立中。氣象專加指出，菲東的熱帶擾動今天開始逐漸通過菲律賓繼潤南海，不排除發展為27號颱風「天琴」（Koto）。

氣象署預報，今天迎風面水氣將逐漸增多，基隆北海岸、宜蘭及大台北地區有局部短暫雨、花東及恆春半島也有零星降雨，其他地區多雲到晴，入夜之後東北季風增強，桃竹苗也有局部短暫雨；溫度方面，白天仍舒適溫暖，各地高溫約26到29度，早晚仍偏涼，低溫約16至20度，日夜溫差大。

這波東北季風增強，使得明天起北台灣又會回到一整天涼涼的天氣，中南部天氣穩定，晝暖夜涼。所幸水氣上並沒有很多，大概只有今天下半天及26日（周三）晚間至28日（周五）稍多一些，其他時間有種秋高氣爽的味道。

▲菲東的熱帶擾動即將進入南海。（圖／NCDR）



天氣風險公司分析師吳聖宇指出，今天下午之後東北季風才會增強，全台白天高溫可達25度以上，比較溫暖。晚起東北季風南下，由北往南陸續降溫，預估到了明天清晨，中北部、東北部都市地區低溫會來到17至19度，南部及花東都市地區低溫20至21度。

吳聖宇表示，這波降溫預估在明天白天最明顯，北部、東北部及花蓮一帶高溫會降到20度左右，入夜至26日清晨將會降到低點，中北部、東北部都市低溫將降到14至16度，空曠地區可能又會降到12至14度。由於空氣會轉乾，如果有輻射冷卻的地方還可能會再低一些。台北盆地內則是預期風力大，因此台北的低溫指預報到16度，仍是東北季風等級。

另一個要注意的是菲律賓東南方的熱帶擾動，吳聖宇預估，今、明兩天就會逐漸通過菲律賓進入南海，並且有發展的趨勢，未來不排除發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風，如果形成颱風就會是今年第27號颱風天琴，對台灣沒有直接影響，外圍的水氣則是預估27至28日（周四至五）會來到台灣東南方海面，這時可能遇上下一波南下的東北季風，應該會在台灣以東形成較明顯的鋒面及雲雨帶系統。

▼這波降溫最低點時間下探14度。（圖／氣象署提供）

