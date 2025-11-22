黃國昌喊2026北市議員全壘打　市長藍白合有望近一步磋商

▲民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲妻子陳佩琪、台北市議員黃瀞瑩出席「台灣有愛 民眾溫情 士北有姐 寒冬送暖」園遊會。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

2026選舉將至，台北市長蔣萬安力拼連任，也讓外界關注藍白在台北市長選舉的互動；目前，白營的母雞人選尚未浮現，黨主席黃國昌今（22日）說，等他跟國民黨主席鄭麗文近一步磋商後，就一步一步往前走。另外，他對黨內北市議員有信心，台北市4加2全壘打絕對是可以達成的目標。

「學姐」黃瀞瑩與民眾黨北市黨部今在新北投捷運站後方的七星街，舉辦「台灣有愛・民眾溫情」寒冬送暖園遊會，黨主席黃國昌、黨秘書長周榆修、北市議員張志豪與林珍羽、多位里長等人共襄盛舉，連民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪都到場支持。

黃國昌表示，學姐過去在議員的這幾年當中，相信她的表現是有目共睹，不僅僅在議會裡面為民發聲、監督市政有理有據，而且從今天的活動也可以看得出來，學姐在基層也是紮根非常的深。

周榆修表示，黃瀞瑩這3年來認真服務、質詢，明年要拚連任，最怕的就是大家都以為穩了，結果票就跑掉，盼各界全力支持她順利連任。

「我對於我們現在台灣民眾黨四位的議員的連任，我充滿百分之百的信心。」黃國昌說，展望2026年，相信民眾黨在台北市4加2全壘打絕對是可以達成的目標。

至於台北市市長選舉，黃國昌說，他跟鄭麗文主席對於接下來的合作，雙方都有相當高的誠意跟善意，相信等到進一步的磋商以後，就一步一步往前走，但最重要的還是在這個過程當中，能夠得到更多民眾的信任跟支持。