地方 地方焦點

曾文園區勞工學苑暖迎聖誕！　手作「樹幹蛋糕」開課甜蜜上手

▲勞工學苑於曾文園區開設聖誕樹幹蛋糕課程，學員專注操作、現場香氣四溢。（記者林東良翻攝，下同）

▲勞工學苑於曾文園區開設聖誕樹幹蛋糕課程，學員專注操作、現場香氣四溢。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府勞工局推動多元學習不間斷，23日下午在啟用不久的「曾文市政願景園區」開設「幸福體驗—聖誕樹幹蛋糕」手作課程，結合餐飲專業教室的小班制教學，讓學員親手打造屬於自己的節慶甜點，提前感受聖誕的溫馨氛圍，課程由社團法人台南市觀光協會協辦，報名踴躍、現場香氣四溢，氣氛熱絡。

▲勞工學苑於曾文園區開設聖誕樹幹蛋糕課程，學員專注操作、現場香氣四溢。（記者林東良翻攝，下同）▲勞工學苑於曾文園區開設聖誕樹幹蛋糕課程，學員專注操作、現場香氣四溢。（記者林東良翻攝，下同）

本次授課講師蔡銘老師擁有逾20年烘焙資歷，曾任高雄五星級飯店點心房主廚，現亦於多所大專院校授課，其專業與經驗深獲肯定。課堂中他不只是示範技法，也分享樹幹蛋糕的歷史：源於歐洲冬至燃柴祈福的傳統，由最年長與最年幼者一起點燃柴薪，象徵迎光祛暗、祝福豐收；後來「贈柴」的習俗逐漸轉化為節慶時分送樹幹蛋糕，成為充滿儀式感的節日象徵。學員在了解文化背景後動手製作，更增添玩味與心意。

▲勞工學苑於曾文園區開設聖誕樹幹蛋糕課程，學員專注操作、現場香氣四溢。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，南門勞工育樂中心長期開辦多類型進修課程，特別是烘焙課程深受勞工朋友喜愛。過去因場地受限，多與鄰近學校合作，如今曾文園區具備完善設備，市府結合外部專業協會與學苑訓練能量，能為勞工朋友提供更有品質的課程選擇。

▲勞工學苑於曾文園區開設聖誕樹幹蛋糕課程，學員專注操作、現場香氣四溢。（記者林東良翻攝，下同）

王鑫基強調，這次特別選在聖誕節前夕規劃課程，不只讓學員享受手作甜點的樂趣，也能把成品帶回家與家人共享幸福滋味。未來勞工局將持續推出更多元、貼近需求的學習與休閒課程，邀請市民與勞工朋友踴躍參與，透過學習提升生活品質，也為日常注入更多儀式感。

曾文園區勞工學苑暖迎聖誕！　手作「樹幹蛋糕」開課甜蜜上手

