止痛藥分2種！藥師勸「先判斷疼痛分級」：輕微疼痛選單方止痛藥

▲想讓止痛藥發揮效果，就要先搞懂疼痛分級。（圖／翻攝自廖偉呈Threads）



記者施怡妏／綜合報導

許多人遇到頭痛、生理痛、牙痛時，常常直接吞下一顆止痛藥了事，但其實這種「一藥打天下」的作法可能不只無效，還會對身體造成負擔。藥師廖偉呈提醒，止痛藥其實也是有分種類，應根據不同的疼痛類型來選擇藥物，才能安全又有效地止痛，「了解疼痛分級」是選對止痛藥的第一步。

藥師廖偉呈在Threads發文，不同的疼痛類型，要選的止痛藥不一樣，第一步先判斷是什麼類型的疼痛，像是頭痛、肌肉痠痛、輕度的生理痛，都屬於輕微疼痛，可以選擇含「乙醯胺酚」成分的單方止痛藥，不僅較溫和，相較於複方止痛藥也更為安全，這款止痛藥也是醫生常用於治療疼痛的第一線用藥。

藥師指出，除了痛之外，還感覺紅、腫、熱，就類似發炎的狀況，像是牙痛、關節痛、較嚴重的生理痛，則適合使用含有「布洛芬（ibuprofen）」的止痛藥。藥師也提醒，不知道該選擇哪一款止痛藥，最好先詢問藥師或醫師。

奇美醫院神經內科主治醫師呂冠嫻表示，根據台灣頭痛學會統計，偏頭痛的盛行率為9.1%，國內約有200萬人深受偏頭痛所苦，其中以女性為大宗，而多數人會先服用止痛藥緩解疼痛，但止痛藥只能做為急性治療，無法減少頭痛發作的頻率，若一個月服用止痛藥超過10天，反而會引起「藥物過度使用性頭痛」，導致頭痛惡性循環。

醫師提醒，若頭痛達到中重度疼痛且已影響工作或生活、伴隨噁心或嘔吐症狀、感到畏光及怕吵，以上3個症狀中符合2個，就很有可能是偏頭痛，建議就醫進一步確認。