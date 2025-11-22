　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德出席新北宜蘭同鄉會　推薦林國漳選縣長、首度幫蘇巧慧助選

▲▼賴清德出席新北市宜蘭縣同鄉會活動。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德出席新北市宜蘭縣同鄉會活動。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（22日）出席新北市宜蘭縣同鄉會第15屆第一次會員大會暨理事長連任就職典禮。賴清德也向民眾推薦民進黨宜蘭縣長候選人林國漳，以及即將代表民進黨參選新北市長的蘇巧慧。其中，這也是民進黨選對會通過決議提名蘇巧慧參選新北市長後，賴清德首度於公開場合為蘇巧慧發聲助選。

賴清德致詞時提到，日前鳳凰颱風來襲，因受到東北季風及颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳傳出淹水災情。感謝宜蘭鄉親父老不分黨派團結加入救災，行政院業已核定75億元投入蘇澳溪分洪工程計畫。此外，政府也編列4年1千億預算進行全國治水，守護國人的生命財產安全。

賴清德說，全台灣都在進步，宜蘭也要持續建設，他自擔任行政院長時即積極支持宜蘭縣推動改革，目前包括陽明交大醫院二期工程已經開始，預計在2027年完工，這對宜蘭鄉親健康有很大幫助；在交通建設方面，高鐵從臺北南港延伸至宜蘭、宜蘭至羅東鐵路高架化計畫的環境影響評估皆已完成，兩大建設倘能如期推動，定能打通宜蘭交通的任督二脈，讓宜蘭持續發展。

另外，賴清德也向民眾推薦民進黨宜蘭縣長候選人林國漳，以及即將代表民進黨參選新北市長的蘇巧慧。這也是民進黨選對會通過決議，確定將提名蘇巧慧參選新北市長後，賴清德首度於公開場合為蘇巧慧發聲助選。

賴清德表示，他在新北市出生、長大，非常感謝宜蘭鄉親來到新北市打拚，讓新北市發展，特別是宜蘭縣同鄉會人才輩出，大家的奮鬥成果可以讓新北市所有鄉親受惠，所以要特別拜託，宜蘭縣要選出好縣長，新北市也要選出好市長。

接著，賴清德話鋒一轉，詢問台下民眾認為誰是新北市的好市長？台下爆出熱烈反應高喊「蘇巧慧」名字。賴指出，蘇巧慧是非常理想的人才，台大法律高材生、留學美國，又在立法院擔任多屆立委，長期服務新北，表現非常傑出。賴清德強調，如果新北市能讓蘇巧慧來當選市長，新北市絕對會越來越好。

蘇巧慧表示，新北跟宜蘭緊緊相鄰，從坪林、雙溪、貢寮到烏來，早已是共同生活圈，宜蘭更長年是台灣民主聖地，人才輩出，為台灣培養出游錫堃院長、陳菊院長、陳定南縣長，游錫堃院長也曾競選過新北市長，今天賴清德總統、游錫堃院長特別為林國漳律師還有她加油，意義重大，因為她和林國漳都是律師出身，也都長期在基層服務，他們都有新觀念和執行力，希望大家給會做事的人肯定，讓他們一起服務新北和宜蘭。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
485 2 2395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金馬62完整得獎名單一次看！
快訊／金馬壓軸最大獎！《大濛》奪最佳劇情片
范冰冰奪影后「電話連線爆哭」：我想重新來過
快訊／張震再封金馬影帝
快訊／范冰冰演技大爆發　奪金馬影后
李駿碩當場向台下男友告白：I Love You
快訊／李駿碩奪金馬最佳導演　《眾生相》捍衛同志片傳統
夜店妹上台狂歡餵酒！嗨一半慘遭「拉下舞台」侵犯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德出席新北宜蘭同鄉會　推薦林國漳選縣長、首度幫蘇巧慧助選

快訊／王世堅突發聲明：AI假影片！我沒去中國也沒用抖音YouTube

林岱樺旗山造勢湧2萬人！再嗆檢調追殺：用盡手段讓我斷手斷腳

周玉蔻曝賴清德稱人均GDP明年破4萬美元　且「國家有錢就要減稅」

呼籲地方支持院版財劃法　卓榮泰：新北增加數六都最高

陳菁徽貼照控挺月世界主嫌！陳其邁「不以為然」喊告：看了三條線

紀念反共將軍黃百韜殉國　賴清德：應緬懷嚴守軍紀的國軍而非共諜

新生兒從母姓創新高！　內政部：6％寶寶跟母姓、花東比例最高

快訊／空拍畫面曝！林岱樺前進大旗美拔樁　主辦單位：現場1萬人

黃國昌喊2026北市議員全壘打　市長藍白合有望近一步磋商

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

賴清德出席新北宜蘭同鄉會　推薦林國漳選縣長、首度幫蘇巧慧助選

快訊／王世堅突發聲明：AI假影片！我沒去中國也沒用抖音YouTube

林岱樺旗山造勢湧2萬人！再嗆檢調追殺：用盡手段讓我斷手斷腳

周玉蔻曝賴清德稱人均GDP明年破4萬美元　且「國家有錢就要減稅」

呼籲地方支持院版財劃法　卓榮泰：新北增加數六都最高

陳菁徽貼照控挺月世界主嫌！陳其邁「不以為然」喊告：看了三條線

紀念反共將軍黃百韜殉國　賴清德：應緬懷嚴守軍紀的國軍而非共諜

新生兒從母姓創新高！　內政部：6％寶寶跟母姓、花東比例最高

快訊／空拍畫面曝！林岱樺前進大旗美拔樁　主辦單位：現場1萬人

黃國昌喊2026北市議員全壘打　市長藍白合有望近一步磋商

【金馬62完整得獎名單】范冰冰奪影后　張震封影帝！《大濛》獲最佳劇情片

金馬獎／張震奪影帝！《幸福之路》演外送員「盡力而為做我最好」

曾昱磬追平轟、林莛淯建功　台灣海洋反撲5比3擊退台灣山林

金馬獎／范冰冰奪影后「電話連線爆哭」！　她力爭角色：我想重新來過

金馬／最佳新人男友是JADE成員嘟嘟！　馬士媛得獎後台隔空放閃

金馬獎／《眾生相》李駿碩奪最佳導演！向台下男友告白：I Love You

金馬獎／孫盛希「側面辣開」同框黃奇斌　對唱《盛夏光年》大飆高音

金馬時尚／《孤味》姐妹同框！謝盈萱8000萬珠寶最華麗　徐若瑄露腰很性感

賴清德出席新北宜蘭同鄉會　推薦林國漳選縣長、首度幫蘇巧慧助選

金馬獎／《幸福之路》Lloyd Lee CHOI獲最佳新導演！　張震扮演外送員

【大哥的女兒就是狂！】新娘不丟扇子改丟「玩具步槍」

政治熱門新聞

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

不甩中國紅色通緝！沈伯洋現身國際刑事法院

分析「綠營唯一主軸破壞藍白合」　作家預言2028大選最終結局

即／林岱樺前進大旗美拔樁　主辦：現場1萬人

快訊／量身打造！「李四川條款」修法三讀通過　北市保三席副市長

王世堅突聲明：我沒去中國也沒用抖音YT

麻豆的周子瑜回來表演了！　賴清德：巨星來台演出代表台灣經濟進步

綠委出席里長茶行開幕！柯志恩：是不是自倒自演

中國、吉爾吉斯聲明謬稱「台灣是中國領土」　外交部轟：屈從威權

林岱樺旗山造勢湧2萬人！嗆檢調追殺

外媒爆台赴美投資4000億美元降關稅　經貿辦：持續確認協商內容

福島食品「即日起解禁」！　她轟：蔡英文不敢做的賴清德全做了

半夜遛鳥！　北市議員爆北市南港公園淪天體營勝地

藍赴中喊「兩岸都是堂堂正正的中國人」　她轟：背離多數民意

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

快檢查！10張信用卡「就要說掰掰了」　名單一次看

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

粿粿哥哥「拿遺產金援她」

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

美催烏感恩節前達成停戰！澤倫斯基發表談話

范姜彥豐「整天打電動」！

月世界成垃圾山　「環工碩士里長」開除黨籍

AV女優宣布停工　自曝梅毒篩檢偽陽性

2張7-8月千萬發票無人領！獎落台北、台南　財政部急尋

台語女歌手胃癌術後變植物人亡！家屬控醫療過失

色姨丈喊「老婆」3度激戰外甥女！免囚原因曝

大苑子董座登門道歉　農場發聲否認收買：今年不賣石虎柳丁給他們

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

胡宇威「開罵航空公司」罕見動怒！

更多

最夯影音

更多
中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境
歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面