賴清德出席新北宜蘭同鄉會　推薦林國漳選縣長、首度幫蘇巧慧助選

▲總統賴清德出席新北市宜蘭縣同鄉會活動。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（22日）出席新北市宜蘭縣同鄉會第15屆第一次會員大會暨理事長連任就職典禮。賴清德也向民眾推薦民進黨宜蘭縣長候選人林國漳，以及即將代表民進黨參選新北市長的蘇巧慧。其中，這也是民進黨選對會通過決議提名蘇巧慧參選新北市長後，賴清德首度於公開場合為蘇巧慧發聲助選。

賴清德致詞時提到，日前鳳凰颱風來襲，因受到東北季風及颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳傳出淹水災情。感謝宜蘭鄉親父老不分黨派團結加入救災，行政院業已核定75億元投入蘇澳溪分洪工程計畫。此外，政府也編列4年1千億預算進行全國治水，守護國人的生命財產安全。

賴清德說，全台灣都在進步，宜蘭也要持續建設，他自擔任行政院長時即積極支持宜蘭縣推動改革，目前包括陽明交大醫院二期工程已經開始，預計在2027年完工，這對宜蘭鄉親健康有很大幫助；在交通建設方面，高鐵從臺北南港延伸至宜蘭、宜蘭至羅東鐵路高架化計畫的環境影響評估皆已完成，兩大建設倘能如期推動，定能打通宜蘭交通的任督二脈，讓宜蘭持續發展。

另外，賴清德也向民眾推薦民進黨宜蘭縣長候選人林國漳，以及即將代表民進黨參選新北市長的蘇巧慧。這也是民進黨選對會通過決議，確定將提名蘇巧慧參選新北市長後，賴清德首度於公開場合為蘇巧慧發聲助選。

賴清德表示，他在新北市出生、長大，非常感謝宜蘭鄉親來到新北市打拚，讓新北市發展，特別是宜蘭縣同鄉會人才輩出，大家的奮鬥成果可以讓新北市所有鄉親受惠，所以要特別拜託，宜蘭縣要選出好縣長，新北市也要選出好市長。

接著，賴清德話鋒一轉，詢問台下民眾認為誰是新北市的好市長？台下爆出熱烈反應高喊「蘇巧慧」名字。賴指出，蘇巧慧是非常理想的人才，台大法律高材生、留學美國，又在立法院擔任多屆立委，長期服務新北，表現非常傑出。賴清德強調，如果新北市能讓蘇巧慧來當選市長，新北市絕對會越來越好。

蘇巧慧表示，新北跟宜蘭緊緊相鄰，從坪林、雙溪、貢寮到烏來，早已是共同生活圈，宜蘭更長年是台灣民主聖地，人才輩出，為台灣培養出游錫堃院長、陳菊院長、陳定南縣長，游錫堃院長也曾競選過新北市長，今天賴清德總統、游錫堃院長特別為林國漳律師還有她加油，意義重大，因為她和林國漳都是律師出身，也都長期在基層服務，他們都有新觀念和執行力，希望大家給會做事的人肯定，讓他們一起服務新北和宜蘭。