柯文哲仍面對司法追殺　黃國昌曝言詞辯論將「忠實反映給人民」

▲民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲妻子陳佩琪、台北市議員黃瀞瑩出席「台灣有愛 民眾溫情 士北有姐 寒冬送暖」園遊會。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲交保後，近期低調回歸民眾黨「辦公」，引發政壇熱議。對此，民眾黨主席黃國昌今（22日）說，柯前主席是在同一棟大樓沒錯，但不是在民眾黨的空間。黃表示，柯主席現在正面臨民進黨、賴清德的司法追殺，12月馬上就要進行言詞辯論，這件事情對主席、對民眾黨都很重要，「法庭言詞辯論的過程和內容，忠實地反映給台灣人民知道，這件事情我們也在進行非常密集的準備當中」。

黃國昌表示，民眾黨是一個很有制度的政黨，「你們看的那張照片不是黨的辦公室，是在同一棟大樓沒有錯，但柯主席做事情很有分際，黨部有黨部的空間，主席他自己工作有他自己工作的空間」。

黃國昌說，柯主席非常有分際，而且在各項事務的執行上面，他也都非常的謹慎。他說，自己不方便跟外界透露主席現在工作的空間在什麼地方，畢竟牽涉到主席個人的選擇，「主席什麼時候想讓大家知道，這應該是主席的決定，並不是我的決定」。

黃國昌重申，主席辦公的空間，不是中央黨部的空間，但離大家非常近，若有事情要跟主席討論的時候，隨時都可以找得到他。

至於未來柯文哲是否也能出席這樣的活動？黃國昌表示，主席的公開活動還是要看主席自己的計劃，按部就班進行。他說，如同先前所說的，主席現在正面臨民進黨、賴清德司法上面的追殺，12月的時候馬上就要進行言詞辯論，這件事情對主席、對民眾黨都很重要。

黃國昌提到，對於12月份的言詞辯論，因為立法院好不容易通過的法庭直播，被民進黨、被司法院搞成法庭紀錄片，這樣的話，整個言詞辯論的過程怎麼樣忠實的反映在全台灣民眾之前，讓台灣人民好好的看一看，北檢是怎麼違法濫權，變成民進黨的鷹犬跟東廠，「這個過程在司法院刻意的把法庭直播，變成法庭紀錄片以後，我們要採取適當的方式，能夠讓整個法庭言詞辯論的過程和內容，忠實的反映給台灣人民知道，這件事情我們也在進行非常密集的準備當中。」

至於明年的地方選舉，柯文哲有沒有給什麼建議？黃國昌說，「太多了啦！這個沒有辦法用簡單的這個問題可以回答完的」，整個佈局持續的進行，越來越縝密，選舉的計劃當然不可能在這邊就這樣子跟大家講，講也講不完。

另外，鄭黃會結束後，柯主席有關注這場會議嗎？ 黃國昌表示，主席當然有關心，所以也有表示一些看法，他覺得整個氣氛非常融洽，也往正確的方向在邁進。

黃國昌說，大家在討論相關事務的時候，最起碼他跟主席彼此之間的討論，都不是短期的事情，會比較著眼於長遠民眾黨整體的發展，當然對於目前國內外的形勢，也都會深入的交換意見。