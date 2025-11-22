　
床墊睡10年！不只「養千萬隻塵蟎」還傷腰椎　醫曝汰換期限

▲▼感冒,喉嚨痛,咳嗽,流鼻涕。（示意圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

不少人買了床墊後就打算一路睡到壞掉，有人甚至自豪地說，「我的床用20年還很硬朗！」然而粉專「健康多1點」近日發文提醒，這種看似節省的做法，其實等於每天把身體交給「細菌窩」與「腰椎酷刑機」，長期下來健康恐怕比花錢換床墊更吃虧。

文章指出，床墊之所以不能睡一輩子，首先是支撐力會逐年流失。春天、泡棉長期承受重量後不可避免變形，腰部與脊椎無法獲得正確支撐，不少人因此早上起床比睡前還疲累，長期還可能出現腰痠背痛、肩頸痠麻，甚至影響脊椎排列與姿勢。

更令人頭皮發麻的是，一張床墊平均10年下來，可能累積了超過1000萬隻塵蟎。粉專提醒，人體每天掉落的皮屑、睡覺流的汗，都會被床墊吸收，形成人類看不見但塵蟎最愛的溫床，過敏、皮膚癢，甚至氣喘惡化，都可能因此而起。

而當床墊老化，睡眠品質也會跟著崩壞。凹陷、回彈不足，讓翻身變得卡卡，半夜醒來次數增加，深層睡眠被打斷，長期可能出現記憶下降、免疫力變差、情緒焦躁等問題。

至於多久該換一次床墊？粉專建議，一般為7到10年；若家中有人嚴重過敏或氣喘，則最好5到7年汰換。若躺上去腰痠背痛、床面明顯凹陷、翻身吱吱響，就代表該退役了。

若想讓床墊撐得更久，建議定期翻面、使用防蟎床罩、每週清洗床單，並利用吸塵器或除蟎機清理；每半年搬到通風處透氣，也能減少濕氣造成的發霉問題。

最後，粉專提醒，一個人有三分之一時間在床上，床墊不是單純家具，而是「每天守護健康的隱形醫生」。

11/20 全台詐欺最新數據

