杜拜航展意外！印度「光輝」戰機特技失敗墜地　炸成火球濃煙竄天

▲Tejas Mk1A光輝戰鬥機。（圖／路透社）

記者閔文昱／綜合報導

杜拜航空展21日發生驚險墜機事件，一架參與特技表演的印度空軍「光輝」（Tejas）輕型戰機在進行高難度機動時，突然失速直墜地面，瞬間炸成火球並竄出濃濃黑煙。大量正在觀賞的民眾驚嚇四散，包括帶著孩子的家庭也急忙奔離現場。多段曝光的影片顯示，戰機最後一刻疑似仍嘗試拉機頭，未見飛行員彈射畫面，飛官狀況仍不得而知。

印度空軍其後證實事故，表示該架光輝戰機於台灣時間晚間6時10分（杜拜當地約下午2時10分）失事，詳細情況仍在調查。目前尚未公布飛行員是否成功彈射，也未透露任何傷亡資訊，現場救援團隊與杜拜當局已全力投入處理。

A clearer video of the Indian Air Force LCA Tejas before the crash has emerged and it appears to be a case of a misjudged manoeuvre by the aircrew.



The LCA Tejas was performing aerobatics at the Dubai Air Show 2025. pic.twitter.com/aZBMarve3p — Tactical Tipu (@Tactical_Tipu) November 21, 2025

事發前，戰機正進行垂直迴圈的高難度動作，卻在短短數秒內急速墜落，令原本正在歡呼的觀眾瞬間變色，目睹戰機撞地爆炸的驚悚一刻。事故使正在阿勒馬克圖姆國際機場舉行的杜拜航展一度陷入混亂，警報與救援車輛聲不斷。

LCA Tejas crashed during the Dubai Airshow.

No Pilot ejection spotted.

More details awaited. pic.twitter.com/2VKxmTzvEH — Netram Defence Review (@NetramDefence) November 21, 2025

光輝（Tejas）是印度自主研製的4.5代多用途輕型戰機，被視為MiG-21退役後的新主力。最新型號LCA Mk1A搭載AESA雷達、先進電子戰系統、多功能顯示器與完整自衛裝置，大幅提升生存性與作戰效能。本屆航展中，印度大規模展示國防實力，包括LCA Tejas展演、特技小組「Suryakiran」表演等，而國防部日前也特別否認網路盛傳的「Tejas漏油影片」，稱為刻意散布的不實內容。

杜拜當局目前已著手調查墜毀原因，並等待印度空軍後續正式說明。