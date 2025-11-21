　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

杜拜航展意外！印度「光輝」戰機特技失敗墜地　炸成火球濃煙竄天

▲▼2024年3月28日，第一架Tejas Mk1A光輝戰鬥機，編號LA5033，在班加羅爾的HAL設施成功完成首次試飛。（圖／路透社）

▲Tejas Mk1A光輝戰鬥機。（圖／路透社）

記者閔文昱／綜合報導

杜拜航空展21日發生驚險墜機事件，一架參與特技表演的印度空軍「光輝」（Tejas）輕型戰機在進行高難度機動時，突然失速直墜地面，瞬間炸成火球並竄出濃濃黑煙。大量正在觀賞的民眾驚嚇四散，包括帶著孩子的家庭也急忙奔離現場。多段曝光的影片顯示，戰機最後一刻疑似仍嘗試拉機頭，未見飛行員彈射畫面，飛官狀況仍不得而知。

印度空軍其後證實事故，表示該架光輝戰機於台灣時間晚間6時10分（杜拜當地約下午2時10分）失事，詳細情況仍在調查。目前尚未公布飛行員是否成功彈射，也未透露任何傷亡資訊，現場救援團隊與杜拜當局已全力投入處理。

事發前，戰機正進行垂直迴圈的高難度動作，卻在短短數秒內急速墜落，令原本正在歡呼的觀眾瞬間變色，目睹戰機撞地爆炸的驚悚一刻。事故使正在阿勒馬克圖姆國際機場舉行的杜拜航展一度陷入混亂，警報與救援車輛聲不斷。

光輝（Tejas）是印度自主研製的4.5代多用途輕型戰機，被視為MiG-21退役後的新主力。最新型號LCA Mk1A搭載AESA雷達、先進電子戰系統、多功能顯示器與完整自衛裝置，大幅提升生存性與作戰效能。本屆航展中，印度大規模展示國防實力，包括LCA Tejas展演、特技小組「Suryakiran」表演等，而國防部日前也特別否認網路盛傳的「Tejas漏油影片」，稱為刻意散布的不實內容。

杜拜當局目前已著手調查墜毀原因，並等待印度空軍後續正式說明。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
458 2 1998 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
人妻狂劈2小王！揪溫床喊：高潮好幾回　老公見「軟腳了」崩潰
麻豆的周子瑜回來表演了！　賴清德：巨星來台演出代表台灣經濟進
大苑子遭炎上認錯了！　聲明曝光
半夜遛鳥！　北市南港公園驚淪天體營勝地
一年只做3個月！薑母鴨「靠1類食物賺爛」　業者：看店家良心了
黃立成加密幣帳戶遭「完全清算」　慘賠6.5億台幣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

杜拜航展意外！印度「光輝」戰機特技失敗墜地　炸成火球濃煙竄天

UPS貨機墜毀初步調查結果出爐！起因與這起「嚴重空難」相似

5.7地震狂搖26秒！孟加拉「地裂屋倒」6死數十傷　災民街頭痛哭

聽信AI說無毒可吃！日阿公「誤食毒菇」中毒　30分鐘後狂吐送醫

差42歲爺孫戀！61歲富商「高調娶19歲新娘」　大排場送豪車

高市早苗撒幣救經濟！18歲↓領4千元現金　全民拿600元消費券買米

2台男東京遭毆「案情細節曝」！　5名日嫌疑涉暗黑打工

川普推28點和平計畫　專家曝澤倫斯基拒絕「最慘下場」：恐被暗殺

快訊／新潟縣知事「同意重啟」柏崎刈羽核電廠！　福島核災後首例

金正恩變態砲決！姑丈屍體遭火烤「不留骨灰」　前大使曝心路歷程

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

素顏照很哇塞　美女網紅「橙子姐姐」失聯真相揭曉　竟是涉詐騙在金邊被捕

中日韓三方外長會也不開了！　陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

黃仁勳3重點駁「AI泡沫化」！　稱「AI已不可逆」

賓賓哥漠視禁令校園開直播　盧秀燕怒批「可惡白目」：永不錄用

杜拜航展意外！印度「光輝」戰機特技失敗墜地　炸成火球濃煙竄天

UPS貨機墜毀初步調查結果出爐！起因與這起「嚴重空難」相似

5.7地震狂搖26秒！孟加拉「地裂屋倒」6死數十傷　災民街頭痛哭

聽信AI說無毒可吃！日阿公「誤食毒菇」中毒　30分鐘後狂吐送醫

差42歲爺孫戀！61歲富商「高調娶19歲新娘」　大排場送豪車

高市早苗撒幣救經濟！18歲↓領4千元現金　全民拿600元消費券買米

2台男東京遭毆「案情細節曝」！　5名日嫌疑涉暗黑打工

川普推28點和平計畫　專家曝澤倫斯基拒絕「最慘下場」：恐被暗殺

快訊／新潟縣知事「同意重啟」柏崎刈羽核電廠！　福島核災後首例

金正恩變態砲決！姑丈屍體遭火烤「不留骨灰」　前大使曝心路歷程

麻豆的周子瑜回來表演了！　賴清德：巨星來台演出代表台灣經濟進步

沈彥汝勇奪東京聽奧羽球銀牌　中華代表團累計4銀4銅

與谷立言喝清酒、送日駐台代表陳紹　潘孟安：台美日的民主情誼

吳淑敏挑戰當年「破音心魔」　重現當年比賽歌曲〈變色的長城〉

大苑子遭炎上認錯了！董事長帶幹部親赴南投道歉　聲明曝光

港務公司與高雄科技大學　推動智慧永續港口與人才合作

夢多表態「力挺高市早苗」　貼4愛心狂讚：我們首相超棒

公視董事會通過 發函行政院依法加速董監事換屆改組

透過境外生升學與技術移民等建教合作　張聰聯助真理大學佈局未來

親手淘汰隊友鍾欣凌淚灑舞台　陳庭妮嗆安心亞「關你什麼事」

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

國際熱門新聞

2台男東京街頭遭痛毆！5日男落網

泰監獄「中國女模直送」淪性愛天堂！

金融時報：台灣估投資4000億美元換關稅優惠

台灣網美「紐約吃霸王餐」　畫面曝光

正妹峇里島離奇亡！疑殺蟲劑2種中毒

中國不敢打「稀土牌」？　專家：代價太大

高市效應？東京池袋「遊客超少」日網狂讚

哈佛前校長戀愛腦曝光！婚內狂追中共高官女

高市早苗不怕中國施壓　揭「3大反制手段」

輝達紅利曇花一現　美股震盪收黑386點

2台男「東京遭毆」細節曝！歹徒疑涉暗黑打工

日本最後2大貓熊倒數歸還！60億商機恐蒸發

即／高市：推進日中戰略互惠關係的想法不變

不甩退票潮　中國人PO文打卡入境日本

更多熱門

相關新聞

56年謎團　102死墜機又找到4具遺體

56年謎團　102死墜機又找到4具遺體

印度空軍（IAF）一架飛機1968年墜毀喜馬拉雅山區，機身殘骸及102名乘客一度不知所蹤，直到近年才被陸續發現，如今又有4具遺體被找到，陸軍技師查理安（Thomas Cherian）也在遇難的56年8個月之後，終於被送回家鄉安葬。

中國大媽「表演雜耍被勒頸」　吐血也撐下去！觀眾看到快哭了

中國大媽「表演雜耍被勒頸」　吐血也撐下去！觀眾看到快哭了

15歲少年爬火車「陰莖觸電」整根燒壞！

15歲少年爬火車「陰莖觸電」整根燒壞！

7外籍人士公園騎單車耍特技　警勸離

7外籍人士公園騎單車耍特技　警勸離

吞劍3千多次　特技藝人恐怖失誤險死

吞劍3千多次　特技藝人恐怖失誤險死

關鍵字：

標籤:杜拜航展戰機墜落印度空軍光輝戰機特技表演

讀者迴響

熱門新聞

2台男東京街頭遭痛毆！5日男落網

郭台銘滿頭白髮站台　劉揚偉：沒有郭董就沒有鴻海

玉女歌手侯湘婷「接任家長會長」近況曝

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

抗壓性最強的三大星座！

泰監獄「中國女模直送」淪性愛天堂！

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

2張7-8月千萬發票無人領！獎落台北、台南　財政部急尋

「民國75年以前出生」可免費做一次B、C肝篩檢

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

快訊／韭菜大翻臉！台股暴漲暴跌　PCB股富喬爆1255.72萬違約交割

砂石車超載到77噸　翻覆壓扁轎車殺人

玉澤演台中遭騷擾不忍了！罕見撂重話：別偷拍我　繁中警告網友

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

更多

最夯影音

更多
中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面