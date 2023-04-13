吞劍3000多次　特技藝人練習一半「竟犯恐怖失誤」爆血險死

▲知名吞劍表演者加雷斯練習時嚴重失誤。（圖／翻攝臉書Gareth Williams）



記者吳美依／綜合報導

愛丁堡知名特技藝人加雷斯（Gareth Williams）累積3000多次吞劍經驗，上周卻在練習時嚴重失誤，導致嚴重內傷且大量出血。儘管他被緊急送醫後勉強撿回一命，但康復過程既漫長又緩慢，而且已被醫師宣告，這輩子再也無法表演招牌特技了。

《每日紀事報》等外媒報導，加雷斯的招牌特技就是當場吞下一把2英尺（約61公分）的劍，其他專長包括魔術、吞火及甩鞭，他經常邀請現場觀眾上台協助表演，擅長營造刺激緊張的氣氛，每年都在愛丁堡國際藝穗節（Edinburgh Festival Fringe）、格拉斯頓柏立音樂節（Glastonbury Festival ）等指標性活動吸引大量觀眾。

▲加雷斯的好友為他發起募資活動。（圖／翻攝GoFundMe）



儘管加雷斯已有30多年吞劍經驗，上周卻在一次練習中發生恐怖失誤，差點丟了性命。這個消息也震驚英國街頭表演界，許多同行開始呼籲，即使經驗豐富的表演者也可能發生意外。

好友麥特（Matt Keys）也發起募款活動，希望號召熱心民眾贊助失業的加雷斯，讓他能夠放心養病。不過，英國媒體和募資活動皆未說明意外發生過程及原因。