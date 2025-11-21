雙城論壇12月下旬登場　林奕華證實上海方昨來台會商

▲台北市副市長林奕華。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

雙城論壇本規劃9月登場，但因MOU內容與審核進度關係，延後到舉辦年底舉辦。台北市副市長林奕華今（21日）表示，時間點大概會是在12月下旬，昨上海方也有來針對雙城事項進行討論，這部分應該都在時程進行中。

林奕華表示，有關雙城的部分，因為現在是開議期間，所以必須要看議會的進度，包括要跟議長還有上海方要來協調時間，相關的安排都必須要配合議會的程序。另外，一般來講，有關去大陸的申請，大概2個禮拜前送就可以了，MOU的部分大概1個月前送，都會按照中央規定時程進行相關程序。

針對MOU內容與審核的部分，林奕華說，MOU的部分，本來兩個部分，中央後來是有核給台北市政府。但有關智能訓練的部分，因為修改幅度超過一半以上，名稱有修改，如果按照內政部相關規定來講是必須要重送，「雖然陸委會說不需要，但因為內政部有規定，還是會跟內政部再做確認」。現在兩個時間點大概都是12月下旬。

上海台辦人員友來台灣？林奕華證實，上海市昨天有來，那當然就是要談雙城的事情，那其實這2天同仁也都在跟他們做一些協商的討論，這部分都應該都算在預計的時程之中進行。