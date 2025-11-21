　
社會 社會焦點 保障人權

三寶騎車下人行道「害3車連環摔」回頭看2眼跑了　1原因判無罪

▲▼有些人認為騎機車相當危險，不過也有不少人認為開車容易塞車很麻煩。（圖／載自pixabay）

▲機車示意圖。（圖／載自pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄王姓婦人去年5月間騎車行經前鎮區凱旋四路，竟從人行道直接下切衝進機車道，嚇得後方騎士急打方向燈閃避，結果害3輛機車連撞、騎士瞬間成人形骨牌倒成一團，離譜的是，她聽到後方砰然巨響，雖然兩度停下來回頭張望，隨即直接拍拍屁股走人，王婦事後被依公共危險罪起訴。法院審理時，她辯稱「覺得車禍跟我無關」，法官也認為無證據證明王婦知道車禍有人受傷還逃逸，因此判她無罪。

整起車禍發生在去年5月10日下午5點多，當時，王婦從人行道橫切進機車車流，後方楊姓騎士被嚇得向左急閃，卻因此撞上旁邊黃姓騎士，黃男當場摔飛、機車失控滑行，又撞上徐姓女騎士，3人3車倒成一團，滿地狼藉，3名騎士也因此擦挫傷送醫，而王婦雖然發現有車禍，也兩度回頭觀望，但最後仍直接騎車離去。

警方到場後調閱監視器，赫然發現真正禍首竟是早已離去的王姓婦人，循線將她傳喚到案，而王婦則喊冤表示，她雖然知道後方有車禍，但覺得跟自己無關，才未留在現場。

高雄地院審理，法官審酌後認為，雖然王婦兩度回頭查看，但並無證據證明她「主觀上」知道自己造成車禍，或意圖逃逸，因此難以認定構成肇事逃逸，最後判她無罪，全案可上訴。

11/19 全台詐欺最新數據

