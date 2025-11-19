彰化貨車騎上行人庇護島「該路段第10次」　網：最強三寶檢測器

記者唐詠絮／彰化報導

又被撞了！彰化市彰南路沿線行人庇護島，11月17日下午出現該路段第10起車禍，王姓男子駕駛小貨車迴轉時，直接撞上庇護島，導致車輛水箱破裂當場拋錨，庇護島指示牌也應聲斷裂。該路段今年4月才啟用的安全設施，短短半年多已被撞了10次，被網友封為「全台最強三寶檢測器」。

▲彰化市彰南路庇護島連10次遭撞。（圖／警方提供）

這座位於彰南路二段254巷口的行人庇護島，昨日再傳撞擊事故。51歲王男駕駛小貨車在外側車道進行違規迴轉時，因視線死角與駕駛疏忽，直接撞上庇護島，不僅愛車受損無法行駛，更讓庇護島指示牌當場斷裂。

根據警方統計，這已經是該路段自4月設置15處庇護島以來，第10起撞擊事故。其中最誇張的紀錄發生在4月10日，位於彰南路一段與215巷口的同一座庇護島，從上午10點到中午12點，短短兩小時內竟連續被3輛汽車撞擊，創下「最短時間內被撞最多次」的驚人紀錄。

事故頻傳引發當地臉書社團熱烈討論，有網友PO出庇護島受損照片質疑「一條路連兩斷...是日常了嗎？」立刻引發正反論戰。部分網友認為設計有問題：「有誰開車會繞半個西瓜？」、「明顯是設計不良」；但更多網友則力挺庇護島，狂酸違規駕駛：「不意外，這裡三寶很多，搶快左轉、外線迴轉的一堆」、「全彰化戰鬥力超強的『三寶捕捉島』，戰功赫赫」、「鬼切三寶殺手」。

彰化警方分析，所有撞擊事故都有共同特點：駕駛人違規從外側車道直接迴轉，且未注意視線死角。10月26日同樣發生一起小貨車撞擊事故，51歲呂姓駕駛就是因為同樣的違規行為撞上庇護島。

警方強調，庇護島的設計初衷是保護行人，讓長者、孩童過馬路時有中途休息的空間，絕非故意刁難駕駛。正確的迴轉方式應該從內側車道進行，並確認四周安全。

從5月到8月間，彰南路沿線庇護島又發生4起碰撞事故，地點遍及一段329號、一段151巷口、二段512巷口及二段513巷口。11月11日再添一輛「騎上」庇護島的小貨車，加上最新這起事故，總計已達10次撞擊。