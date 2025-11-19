　
發濺血圖卡被起訴　工程師復出「第一PO」酸：不支持民進黨就羈押

▲▼離職網頁工程師戴瑞甯（黑衣）做京華城案司法官頭像染血合成圖PO網，待業護理師林惠珠（咖啡色帽T）加註「命債命還」轉傳，今（26日）到台北地院出庭都認罪求輕判與緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

▲離職網頁工程師戴瑞甯做染血合成圖PO網。（圖／記者黃哲民攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

經營「迷因台式民主」粉專的工程師戴瑞甯今年（2025年）7月間，在粉專PO出偵審京華城案的司法官合成照，以染血圖樣標註「#記住他們」等語，被控涉犯恐嚇等罪嫌，最後8月底獲釋。網紅四叉貓（劉宇）就在臉書發文，提到戴瑞甯的粉專重新開張。值得注意的是，他換成了一張寫有「不支持民進黨就羈押」的大頭貼，讓眾網友都傻眼。

四叉貓17日在臉書貼出「迷因台式民主1681」的截圖，「雖然不是很重要，但我還是說一下，製圖恐嚇檢察官的小草『戴瑞甯』，羈押禁見快兩個月，最後捐十萬元和解，他的粉絲團『 迷因台式民主1681 』重新開張了喔！」

截圖中可見，該粉專的大頭貼是一隻柴犬被飛盤打到臉的逗趣圖片，可是卻分別被配上「飛盤=不支持民進黨就羈押禁見」、「柴犬=歹丸郎」的字樣。貼文引發議論，就有人直呼，「可見教訓不夠」、「和解後馬上嗆檢察官耶！根本不認為自己做錯什麼。」

起訴指出，戴瑞甯長期關注柯文哲等人涉犯的京華城等案偵、審訊息，今年7月1日北院審理京華城案當天上午9點多，傳出被告彭振聲的妻子墜樓身亡事件，戴男隔天（2日）在粉專「迷因台式民主」，PO文公布包含11位檢察官全名的頭像合成照，搭配染血圖樣。

戴男在PO文指稱「聽說這些人今天在法庭上聽到彭妻的死訊，輕蔑的不屑一顧。好像離開世界的只是一隻蚊子＃記住他們的名字跟臉」，得知檢方要辦他，戴男加碼公布京華城案北院合議庭3位法官全名與照片，聲稱「灑了點番茄醬的文是在暗示我涉及恐嚇？原來公布司法官的照片會涉及恐嚇？是類似這樣嗎？」

待業護理師林惠珠則從「迷因台式民主」下載11位檢察官的合成照，加註「命債命還」4字上網轉傳，檢警調同月3日火速搜索約談戴、林2人到案，均以有勾串滅證與反覆實施同一犯罪之虞為由，聲押禁見獲准，今年8月25日起訴，戴男被依恐嚇等罪嫌求刑7月、林女被求刑6月。

移審北院時，戴男供稱彭妻墜樓身亡、彭振聲在法庭哭喊「檢察官怎麼這麼可惡」等影片，令他「感到憤慨」，所以PO文評論，合成照所用頭像絕大多數上網找到，加註「#記住他們的名字跟臉」用意，是希望大眾記得每次判決，是由哪些司法官審理。

林女坦承若自己是合成照中的人，也會害怕，她犯後「很慚愧」、害年邁父母為她難過、南北奔波，她會準時出庭、不會再犯。法官當時查明2人均已失業、各有家人要照顧，准2人限制住居替代羈押。

