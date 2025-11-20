▲桃園歷屆縣長受邀出席許信良《天命》新書發表。（圖／擷取自朱立倫臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨前黨主席朱立倫20日於臉書Po文指出，民進黨前黨主席許信良昨日舉行《天命》新書發表暨桃園中壢事件48週年紀念，他和多位歷屆桃園縣長受邀出席，對他來說，這不只是一場新書活動，更像是回到當年桃園民主起步的現場，再一次思考台灣的未來要怎麼走。

朱立倫自曝一段和許信良鮮為人知的因緣指出，48年前，他還是建中高二的學生，許主席參選桃園縣長，他自願當他的助選員，到處替他拉票。那一段歷程，不只是一次的地方選舉，更是深深影響了我們那一代年輕人的民主啟蒙。

民主，是台灣最重要的根、最重要的力量，也是我們最珍貴的資產。民主不是某一個政黨的專利，而是大家共同守護的價值。即使意識形態不同，但民主的核心不能被改變，這是我一生堅定的信念。

朱立倫說，許主席當年對政治的反思，也給了他第二個重要啟發：政治應該以民為本。許主席對土地開發、公共政策、環境污染等問題的批評，後來都成為我擔任桃園縣長時最重要的改革方向。我們一棒接一棒、一代接一代，才有今天成長最快速、最具活力的桃園。

▲許信良《天命》新書發表，朱立倫曝曾為黨外助選受影響民主啟蒙。（圖／擷取自朱立倫臉書）

包括其在內的歷屆縣長，從吳伯雄、許信良、呂秀蓮、吳志揚到鄭文燦市長以及現在的張善政市長，桃園的發展沒有分藍綠，只有共同的目標：桃園更好，人民更好。這就是桃園民主的精神，也應該是台灣民主的方向。

台灣走到今天，不論立場如何、支持誰、屬於哪個政黨，我們都應該記得，

台灣好、人民好，才是政治最重要的目的。朱立倫謝謝許信良前主席，也謝謝所有為民主努力的台灣人。讓我們繼續一棒接一棒，不分黨派，一起守護台灣、前進民主。

現年85歲的許信良是中壢區過嶺人，就讀政治大學時加入國民黨，1967年獲中山獎學金，赴英國求學，2年後返台，於1973年獲得國民黨提名參選臺灣省議員，並順利當選。1977年，許信良連續出版《風雨之聲》和《當仁不讓》兩書，進一步對國民黨的現狀提出嚴厲批評，引來黨內同志的撻伐，同年10月，許不顧國民黨多次警告，脫黨參選桃園縣長。

1977年11月19日因桃園地方政府的選務部門政府涉嫌作票，在支持許信良的民眾報警後，警方置之不理，據傳還保護疑似涉嫌作票的選務人員。中壢民眾群情激憤，爆發大規模示威，在衝突中引爆了中壢事件。桃園縣各投票所於是重新開票，許信良以22萬票對13萬票擊敗國民黨候選人歐憲瑜當選，而國民黨則開除許信良的黨籍。