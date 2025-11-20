　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

許信良《天命》新書發表　朱立倫曝曾為黨外助選受影響民主啟蒙

▲許信良《天命》新書發表朱立倫曝曾為黨外助選

▲桃園歷屆縣長受邀出席許信良《天命》新書發表。（圖／擷取自朱立倫臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨前黨主席朱立倫20日於臉書Po文指出，民進黨前黨主席許信良昨日舉行《天命》新書發表暨桃園中壢事件48週年紀念，他和多位歷屆桃園縣長受邀出席，對他來說，這不只是一場新書活動，更像是回到當年桃園民主起步的現場，再一次思考台灣的未來要怎麼走。

朱立倫自曝一段和許信良鮮為人知的因緣指出，48年前，他還是建中高二的學生，許主席參選桃園縣長，他自願當他的助選員，到處替他拉票。那一段歷程，不只是一次的地方選舉，更是深深影響了我們那一代年輕人的民主啟蒙。

民主，是台灣最重要的根、最重要的力量，也是我們最珍貴的資產。民主不是某一個政黨的專利，而是大家共同守護的價值。即使意識形態不同，但民主的核心不能被改變，這是我一生堅定的信念。

朱立倫說，許主席當年對政治的反思，也給了他第二個重要啟發：政治應該以民為本。許主席對土地開發、公共政策、環境污染等問題的批評，後來都成為我擔任桃園縣長時最重要的改革方向。我們一棒接一棒、一代接一代，才有今天成長最快速、最具活力的桃園。

▲許信良《天命》新書發表朱立倫曝曾為黨外助選

▲許信良《天命》新書發表，朱立倫曝曾為黨外助選受影響民主啟蒙。（圖／擷取自朱立倫臉書）

包括其在內的歷屆縣長，從吳伯雄、許信良、呂秀蓮、吳志揚到鄭文燦市長以及現在的張善政市長，桃園的發展沒有分藍綠，只有共同的目標：桃園更好，人民更好。這就是桃園民主的精神，也應該是台灣民主的方向。

台灣走到今天，不論立場如何、支持誰、屬於哪個政黨，我們都應該記得，
台灣好、人民好，才是政治最重要的目的。朱立倫謝謝許信良前主席，也謝謝所有為民主努力的台灣人。讓我們繼續一棒接一棒，不分黨派，一起守護台灣、前進民主。

現年85歲的許信良是中壢區過嶺人，就讀政治大學時加入國民黨，1967年獲中山獎學金，赴英國求學，2年後返台，於1973年獲得國民黨提名參選臺灣省議員，並順利當選。1977年，許信良連續出版《風雨之聲》和《當仁不讓》兩書，進一步對國民黨的現狀提出嚴厲批評，引來黨內同志的撻伐，同年10月，許不顧國民黨多次警告，脫黨參選桃園縣長。

1977年11月19日因桃園地方政府的選務部門政府涉嫌作票，在支持許信良的民眾報警後，警方置之不理，據傳還保護疑似涉嫌作票的選務人員。中壢民眾群情激憤，爆發大規模示威，在衝突中引爆了中壢事件。桃園縣各投票所於是重新開票，許信良以22萬票對13萬票擊敗國民黨候選人歐憲瑜當選，而國民黨則開除許信良的黨籍。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／被爆離婚神通少東2年　孫正華發聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

許信良《天命》新書發表　朱立倫曝曾為黨外助選受影響民主啟蒙

桃園鐵路地下化工程延宕　謝美英痛批：內壢痛苦指數飆高

2025檔案月到　水里地政所推特展重溫小台北繁華回憶

南投促進中高齡及高齡人口就業服務計畫　11／22起兩梯次開放報名中

第四屆埔里職人獎得主揭曉　國際金牌巧克力主廚魏婉羽等三人獲獎

埔里區社區心理衛生中心揭牌啟用　南投縣第三處為社會安全網抓漏

敏盛醫院成立「健康台灣深耕計畫執行中心」　AI導入減輕醫護負擔

長照3.0新制上路！身心障日間照顧加入交通補助　家屬鬆口氣

鹿港「7人吃一盤」70元蚵仔煎佔位吹冷氣　老闆傻眼貼公告

台62藏爆胎陷阱「壓過像砲彈」　汽車達人慘中招：滿地碎石

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

賓賓哥漠視禁令校園開直播　盧秀燕怒批「可惡白目」：永不錄用

中日韓三方外長會也不開了！　陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

韓系服飾欠稅153萬！士林分署登門查封百件流行款　氣質闆娘崩潰

大哥的女兒就是狂！新娘不丟扇子改丟「玩具步槍」　影片曝光

黃仁勳3重點駁「AI泡沫化」！　稱「AI已不可逆」

許信良《天命》新書發表　朱立倫曝曾為黨外助選受影響民主啟蒙

桃園鐵路地下化工程延宕　謝美英痛批：內壢痛苦指數飆高

2025檔案月到　水里地政所推特展重溫小台北繁華回憶

南投促進中高齡及高齡人口就業服務計畫　11／22起兩梯次開放報名中

第四屆埔里職人獎得主揭曉　國際金牌巧克力主廚魏婉羽等三人獲獎

埔里區社區心理衛生中心揭牌啟用　南投縣第三處為社會安全網抓漏

敏盛醫院成立「健康台灣深耕計畫執行中心」　AI導入減輕醫護負擔

長照3.0新制上路！身心障日間照顧加入交通補助　家屬鬆口氣

鹿港「7人吃一盤」70元蚵仔煎佔位吹冷氣　老闆傻眼貼公告

台62藏爆胎陷阱「壓過像砲彈」　汽車達人慘中招：滿地碎石

橘子集團30週年「用酒拉開序幕」　J.Sheon、解婕翎現身助陣

正妹峇里島「離奇半裸死亡」旅館20人集體中毒！疑殺蟲劑2種中毒

為殲-35遠程干擾支援　殲-15DT彈滑兼容首秀福建艦甲板

賴清德大啖日水產　日議員也曬照「吃台灣滷肉飯」：德不孤必有鄰

【街頭開打】KTV前突爆8人大亂鬥 鋁棒+拳頭全上場！

相關新聞

吳伯雄指若許信良做決策不會發起罷免　朱立倫讚許改變台灣民主

吳伯雄指若許信良做決策不會發起罷免　朱立倫讚許改變台灣民主

前民進黨主席、前桃園縣長許信良今（19日）下午舉辦新書發表會，現場藍綠大咖雲集，包括前國民黨主席吳伯雄、朱立倫等都到場致意，展現其跨黨派好交情。朱立倫致詞時自曝，高中因寫文章支持許信良，險些被記大過，「否則我被記大過，可能當過民進黨主席都可能」。許信良也稱讚朱立倫，國民黨要找總統沒有比他更好的人選，希望他不要放棄夢想。吳伯雄致詞時則說，若1年前是許當黨主席，不會發起大罷免，他也不會。

許信良喊話兩大黨：台灣需要真正的大聯合政府　可解決任何問題

許信良喊話兩大黨：台灣需要真正的大聯合政府　可解決任何問題

許信良新書發表藍綠大咖都來了！　鄭文燦缺席理由曝

許信良新書發表藍綠大咖都來了！　鄭文燦缺席理由曝

怎麼看待鄭麗文、黃國昌下午會談？　前黨主席朱立倫6字回應

怎麼看待鄭麗文、黃國昌下午會談？　前黨主席朱立倫6字回應

孫中山誕辰紀念　朱立倫：國民黨人應捍衛中華民國

孫中山誕辰紀念　朱立倫：國民黨人應捍衛中華民國

關鍵字：

許信良天命新書朱立倫民主啟蒙

讀者迴響

最夯影音

更多
中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面