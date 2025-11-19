許信良喊話兩大黨：台灣需要真正的大聯合政府　可解決任何問題

▲許信良（左3）新書發表會，邀來前國民黨主席吳伯雄（左2）、朱立倫（右3），以及前桃園縣長吳志揚等人出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19日）下午舉辦高峰會談。與此同時，前民進黨主席、前桃園縣長許信良正舉辦新書發表會，並邀來不同政黨的政治人物出席。曾主張組聯合政府的他說，不曉得藍白會談內容，無法評論，但他認為，兩大黨聯合起來可以解決任何問題，不必擔心內部政治有任何掣肘，台灣也需要一次真正的大聯合政府。

前民進黨主席、前桃園縣長許信良今（19日）下午舉辦桃園中壢事件48週年紀念暨「天命」上冊新書發表會，前國民黨主席吳伯雄、朱立倫以及國民黨籍前桃園縣長吳志揚、前民進黨秘書長張俊宏和許信良胞弟、民進黨創黨元老許國泰等人都應邀出席，桃園國民黨立委牛煦庭也出席，展現許信良跨黨派的好人緣。

會前媒體詢問，藍白今日下午談聯合政府，許信良今天也邀請不同黨派參與新書發表會，如何看待聯合政府這項議題？賴總統是否也應思考？

對此，許信良回應，他不曉得藍白談論內容，因此無法評論。不過，台灣政治非常特殊，有不同認同且勢均力敵，因此過去曾主張，台灣最好仿效德國模式「大聯合政府」，兩大黨聯合起來，可以解決任何問題，不要擔心內部政治會有任何掣肘，台灣也需要一次真正的大聯合政府。