大陸 大陸焦點 特派現場

陸馬尾跳高妹奪全運會金牌　清華學霸背景「實力＋顏值」一戰封神

記者魏有德／綜合報導

來自湖北的跳高選手邵雨琪18日在大陸全運會女子跳高決賽中，以1公尺90的成績奪金，追平個人最佳紀錄，完成從上屆第八名到本屆奪金的突破。這名留著長髮、綁著馬尾的女孩，不僅在體育項目表現突出，本身也是一名「清華學霸」，其顏值與實力並存的形象，引起外界關注。

▲大陸跳高女神邵雨琪。（圖／翻攝微博）

▲大陸跳高女神邵雨琪。（圖／翻攝微博，下同）

《極目新聞》報導，11月18日晚，第十五屆全運會田徑賽場迎來女子跳高巔峰對決。來自湖北隊的「00後」名將邵雨琪以穩定的高水平發揮，以1米（公尺，下同）90的平個人最好成績奪冠，完成了從上屆全運會第八到本屆冠軍的華麗蛻變，為湖北體育代表團在本屆全運會再添一枚金牌。

▲大陸跳高女神邵雨琪。（圖／翻攝微博）

邵雨琪賽後表示，這是她第三次跳出1米90，從上屆未能越過1米80的遺憾，到此次越跳越自信，雖然在場邊一度落淚，但多年堅持終於見到成果。她回憶，「決賽前仍擔心重蹈1米75失誤的覆轍，但狀態逐漸提升，最終成功撐住壓力。」

▲大陸跳高女神邵雨琪。（圖／翻攝微博）

邵雨琪2002年出生於武漢，現年23歲，她在2021年大陸全運會因一張跨竿瞬間的照片走紅網路，被網友與湖南跨欄選手夏思凝、上海跳高選手陸佳雯和河北跳高選手胡麟鵬被並列該屆「四大美女」。

面對因外貌帶來的輿論壓力，邵雨琪曾回應稱，運動員也有追求美的權利，自身實力是最重要的，「我就是想漂亮，我為什麼要管別人。我確實拿到冠軍了，妮姐（吳艷妮）也是亞洲第一，我們都是有實力的漂亮女生。」

▲大陸跳高女神邵雨琪。（圖／翻攝微博）

邵雨琪以體育測試第一、文化成績高出線百餘分的成績進入清華經管學院，並在校內賽場連續奪冠，展現兼具學業與體育的能力。

相關新聞

「全紅嬋」賽後默默幫撤場工人簽名

「全紅嬋」賽後默默幫撤場工人簽名

中國全國運動會女子跳水賽事進入尾聲，賽後現場撤場工人近日也分享了工作趣事。一名工人表示，開始撤場的時候，大家遇到「全紅嬋」，想跟她要簽名，沒想到對方獨自一人在人群中，不厭其煩幫工作人員、記者簽名，確保簽到每個人才離開，讓大夥兒格外開心。

全紅嬋初次親吐心聲：能接受不跳水的代價

全紅嬋初次親吐心聲：能接受不跳水的代價

全紅嬋忍痛抱傷出賽　醫：她有癱瘓風險

全紅嬋忍痛抱傷出賽　醫：她有癱瘓風險

全紅嬋雙人決賽「失誤僅獲第5名」

全紅嬋雙人決賽「失誤僅獲第5名」

18歲全紅嬋仍堅持「每月寄生活費回家」

18歲全紅嬋仍堅持「每月寄生活費回家」

關鍵字：

跳高全運會邵雨琪清華學霸

