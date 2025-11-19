　
政治

台積電老將傳帶走2奈米機密　國科會最新回應：難靠單一員工複製

▲▼卓榮泰主持行政院院會。政委吳誠文。（圖／行政院提供）

▲台積電2奈米機密外流疑雲，國科會主委吳誠文：非單一員工可帶走。（圖／行政院提供）

記者董美琪／綜合報導

台積電前資深副總經理羅唯仁傳在退休前，疑似攜出與2奈米製程相關的技術資料，並重返英特爾任職。對此，國科會主委吳誠文今（19）日表示，目前台積電仍在做內部調查，細節應由公司對外說明；他也強調，台積電的研發架構龐大，技術並非單一員工能完整帶走，但防止機密流出仍相當重要，政府部門會全力協助。

吳誠文於國家科學及技術委員會第18次會議後受訪時，被問到有關羅唯仁疑似帶走先進製程資料一事。他指出，國科會已向台積電了解，公司的內部程序正在釐清，後續若有確定結果，應由台積電向外界做出說明。

他透露，司法機關已著手調查此案。如果羅唯仁涉及違法，不只可能面臨刑事責任，台積電也可採取法律行動以保障自身權益；但若只是個人筆記、且未造成實質損害，也不會構成法律問題。至於是否違反聘僱合約，要由台積電根據契約內容啟動相關追究。

吳誠文強調，台積電研發團隊規模龐大、分工細緻，核心技術牽涉大量系統性整合，不是外界所想的「單一員工就能複製」。儘管如此，政府對任何可能的機密外流都相當重視，必要時會由相關單位介入協助。

此外，他提到，國科會負責管理國家級關鍵技術項目。若某項研究獲得政府超過五成經費補助，參與人員便受法規限制，欲前往中國工作或出差都需事先申請並取得核准。

吳誠文補充，先進半導體製程已被列入重點管制領域，涉及營業秘密的部分除須符合經濟部的相關審議規範外，若有不法行為，還可能觸犯國安法，相關刑責會更加嚴格。

11/17 全台詐欺最新數據

526 1 7493 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

全台跌1字頭只剩「這地方」　再冷一天！3波變天冷熱接力
青龍獎／玄彬奪影帝！　台下緊擁孫藝真
韓267人客輪觸礁！李在明緊急下令展開大規模救援
太子集團又3人遭聲押　海外金流經手人曝光
早餐神物「豆棗」竟是台灣發明的　他曝起源讚：可申請文化遺產

台積電洩密？前工程師：非常棘手

台積電洩密？前工程師：非常棘手

台積電再爆洩密案，前資深副總經理羅唯仁退休後，回鍋英特爾擔任研發副總，被懷疑拿著大量2奈米等先進製程資料「帶槍投靠」，外界高度關注是否涉及國安，台北市議員、前台積電工程師曾獻瑩認為，有3個原因使得這起事件敏感程度高於一般營業秘密糾紛，可能動搖台美關係及全球半導體產業的穩定性，屬於國安層級問題，情勢相當棘手。

外資趁台期指結算再砍257億元　富邦金被提款近4萬張居賣超王

外資趁台期指結算再砍257億元　富邦金被提款近4萬張居賣超王

傳台積老將帶走機密　童子賢：組織有韌性不影響競爭力

傳台積老將帶走機密　童子賢：組織有韌性不影響競爭力

羅唯仁跳槽英特爾　李艷秋曝3疑點：台美政府寫好劇本逼台積電合作

羅唯仁跳槽英特爾　李艷秋曝3疑點：台美政府寫好劇本逼台積電合作

羅唯仁跳槽英特爾！護國神山人才外流

羅唯仁跳槽英特爾！護國神山人才外流

台積電羅唯仁國科會2奈米吳誠文

