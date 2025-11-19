快訊／確定了！民進黨拍板陳品安投入2026苗栗選戰　挑戰縣長鍾東錦

▲陳品安 。（圖／翻攝自Facebook／陳品安）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（19日）召開選對會討論2026縣市首長參選人選，會中達成共識，建議民進黨中執會，在苗栗縣徵召議員陳品安代表民進黨參加2026苗栗縣長選舉。而彰化預計辦理「類初選」模式，也在今天下午協調。至於原先傳出將定案的雲林縣、南投縣人選則還在討論中。

▼民進黨發言人吳崢受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



無黨籍議員陳品安是律師出身，國立臺灣大學財務金融學系管理學學士、科際整合法律學研究所法學碩士畢業，律師高考及格。曾任台北律師公會媒體公關組副秘書長。2018年初試啼聲就當選議員，2022年議員選戰更獲該選區第一高票，當時也曾擔任民進黨苗栗縣縣長候選人徐定禎競選總部發言人。

民進黨今召開選對會，會後，發言人吳崢受訪表示，選對會會中達成共識，建議民進黨中執會，在苗栗縣徵召議員陳品安代表民進黨參加2026苗栗縣長選舉。至於原先傳出將定案的雲林縣、南投縣人選？吳崢回應，還在討論中。

另外，此次民進黨徵召選區最激烈為彰化縣，共4人遞交參選意願表，包括立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢、彰化市前市長邱建富，民進黨選對會今下午4時也邀請4位擬參選人到黨中央，一同討論「類初選」的進行方式，透過黨部會做內參民調但不會對外公開，並非正式初選。

據了解，今日選對會上還有討論雲林縣長、南投縣長參選人，雲林縣長參選人預計由立委劉建國出線，南投縣長參選人則傳出衛福部次長林靜儀是可能黑馬。

