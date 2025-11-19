蔡詩萍曝「正妹女兒8秒片」！甜笑＋叼洋芋片萌翻　網喊：岳父好

▲蔡中泠在東京街頭拍短影片，叼著洋芋片模樣可愛。（翻攝蔡詩萍臉書）

台北市文化局長蔡詩萍與妻子林書煒育有20歲的女兒蔡中泠，因甜美外型和高學歷被譽為「最美星二代」。蔡詩萍昨（18日）在臉書分享女兒的8秒短片，網友看了狂喊他「岳父好」。

蔡詩萍在臉書分享女兒的短片，可見蔡中泠穿綠色上衣，牛仔短褲，手上提著著零食和飲料，時而對鏡頭甜笑，時而將洋芋片叼在嘴裡，最後飲料掉了，俏皮又帶點慵懶。

▲蔡中泠嘴叼洋芋片，手拿飲料。（翻攝蔡詩萍臉書）

蔡詩萍發文：「台北變涼了！女兒傳給我她在東京街角，曬歡樂的短影音，想讓我驅驅寒吧！她確實比她爸媽幸運多了，備受疼愛，基本上無憂無慮，這樣的單純快樂的留學時光，是漫漫人生裡難得的幸福啊！」

許多網友留言，紛紛讚蔡中泠美麗又可愛、像媽媽，有人說：「岳父好！」「蔡大哥，你應該很快就會變成是國民岳父的」。還有人表示：「可愛又俏皮，這是爸爸專屬福利」、「這麼漂亮的女兒，看緊一點」、「不要被 日本人 >__< 給追走喔」、「爸爸媽媽一定引以為傲，好可愛的女孩」，甚至有人好奇「誰拍的」？

▲蔡中泠（中）是蔡詩萍（左）和林書煒（右）的獨生女，因高顏值和高學歷成為話題。（翻攝蔡詩萍臉書）

蔡中泠目前就讀日本名校早稻田大學，除了外型亮眼也多才多藝，喜愛書法與藝術創作。蔡詩萍不時會分享女兒近照，常常吸引眾多網友觀看，但他也提到，發女兒的照片「必須先取得她同意，由她挑選後才可上傳」。



