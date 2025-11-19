　
社會 社會焦點 保障人權

環南市場爆危機！　自治會變相收「保護費」

台北市最大的環南市場今年7月正式啟用，卻狀況頻頻。（翻攝台北市政府官網）

▲台北市最大的環南市場今年7月正式啟用，卻狀況頻頻。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北市最大的傳統市場「環南市場」改建後狀況頻頻，上個月地下室突然發生火警，雖未造成傷亡，但有攤商向本刊投訴，指當天消防系統並未全面啟動，市場處官員卻在議會公然說謊，另一方面，自治會巧立名目向攤商收取上萬元的理貨費，市場處也裝瞎，嚴重侵害攤商與消費者的權益。投訴攤商除了呼籲台北市政府盡速改善消防系統，也希望好好整頓自治會，避免有心人上下其手。

上個月15日晚間9點左右，環南市場地下2樓停車場傳出火警，好在未造成傷亡或嚴重財損。不過，有攤商提供當天拍攝的影片向本刊投訴，指控市場處罔顧公安，意圖隱匿消防系統異常及人員操作失當的問題，十分可惡！

上個月15日晚間，環南市場地下2樓停車場傳出火警，火勢猛烈。（翻攝畫面）

▲上個月15日晚間，環南市場地下2樓停車場傳出火警，火勢猛烈。

攤商A小姐出示影片表示，當時火勢猛烈，不斷竄出大量濃煙。消防系統不僅沒有自動噴灑消防泡沫，甚至還有水壓不足的問題，直到消防人員抵達現場才得以及時控制現場火勢，沒有釀成重災。

事後有攤商找上議員陳情，發現消防系統延遲反應，期間消防泵浦被重複開關近百次。不過，台北市政府市場處處長黃宏光不認，強調第一時間消防局確認設備運作正常。

另一名攤商B先生氣憤地說，起火點附近根本沒泡沫噴灑痕跡，後來大家才知道是有人關閉消防系統。因為之前多次發生有人誤觸系統的意外，火警當天監控人員以為消防系統又遭誤觸，所以先切斷了起火點附近的警報訊號，並關閉泡沫噴灑系統，再前往巡視，沒想到真遇上火災。

除了月繳3,000元停車費，自治會還要求攤商每月繳交上萬元理貨費。（讀者提供）

▲除了月繳3,000元停車費，自治會還要求攤商每月繳交上萬元理貨費。

除了消防安全的問題之外，不少攤商對自治會未盡管理責任，還巧立名目向攤商收取上萬元「理貨費」，痛批市場處放任自治會侵害攤商的權益。

另一名攤商C先生告訴本刊，市場處授權讓自治會管理地下停車場，自治會卻發出通知單，除了要攤商月繳3,000元的停車費外，每月還要額外繳交上萬元的理貨費，但從未公告收費標準的計算公式或審議機制，還擺明不會提供收據，讓大家覺得根本是在繳「保護費」。

市場處長黃宏光（左）接受質詢時說環南市場消防設備合格，遭控說謊。（翻攝台北市議員郭昭巖臉書）

▲市場處長黃宏光（左）接受質詢時說環南市場消防設備合格，遭控說謊。

針對攤商的指控，市場處依舊否認，強調環南市場消防檢查合格，火警當天消防系統均正常啟動。不過，消防局11月10日針對環南市場辦理消防設備檢查，有查出6樓排煙設備進風馬達故障，已要求11月20日前完成修繕。

環南市場自治會長林勝東否認亂收費，他解釋，停車位月租費3,000元，固定停車位6,000元，有攤商為求方便，要求在固定停車位理貨，自治會經市場處同意後，才向攤商多收4,000元，當作清潔費，並非額外再收上萬元理貨費，一切合法合規，也有開收據，自治會每月財報也會送市場處備查，沒有問題。

環南市場地下2樓停車場上個月傳出火警，燃燒面積約3平方公尺。（翻攝畫面）

▲環南市場地下2樓停車場上個月傳出火警，燃燒面積約3平方公尺。


環南公安連環爆1／消防系統沒事亂噴泡沫、真失火卻沒反應　環南市場驚爆公安危機
環南公安連環爆2／市場處長議會公然說謊　警報系統0功能竟是「狼來了」
環南公安連環爆3／環南市場公安擺爛、收費不開收據　北市市場處、自治會回應了

環南市場爆危機！　自治會變相收「保護費」

