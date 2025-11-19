騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市員鹿路一段昨（18）日發生一起驚悚的死亡車禍！64歲高姓女騎士在上班途中停等紅燈時，竟遭後方白色轎車撞倒高速輾過，當場失去生命跡象。更令人髮指的是，肇事駕駛不僅未下車查看，反而加速輾過倒臥路面的高女後揚長逃逸，再將車棄置在山區小路，這起事故造成1死3傷的悲劇，全程被監視器拍下，畫面曝光後引發全民公憤。

事故發生在昨日下午1時許，員鹿路一段路口監視器畫面顯示，當時多輛機車正在停等紅燈，突然一輛白色自小客車從後方完全未減速，以極快速度直接衝撞等紅燈的3部機車。首當其衝的64歲高姓女騎士當場被撞飛，現場機車零件四散、滿地碎片，景象觸目驚心。

▲駕駛衝撞等紅燈機車並輾過女騎士傷重不治。（圖／翻攝自員林人大小事）

據目擊者表示，白色轎車撞人後竟未停留，反而猛催油門從倒地的騎士身上輾過，揚長而去。這般冷血行徑讓現場民眾不敢置信，急忙報警求助。

彰化縣消防局接獲通報後，立即調派員林及西區分隊救護人員趕抵現場。救護人員發現高姓女騎士已無生命跡象，當場實施CPR心肺復甦術並使用AED電擊，緊急送往員林基督教醫院搶救。無奈因傷勢過於嚴重，高女最終仍宣告不治。

同一時間，另一輛被撞機車上的72歲蕭姓女乘客及46歲張姓女騎士也受到輕傷，分別送醫治療。一場突如其來的車禍，造成家庭破碎，死者家屬接獲噩耗悲痛欲絕。

員林警分局獲報後立即成立專案小組，根據現場遺留的車牌號碼，火速鎖定涉案車輛。警方調查發現，該車車主已將車輛借給一名男性友人使用，未料竟發生如此嚴重事故。目前警方已掌握特定對象，正全力追緝肇事駕駛到案。

這起事件在網路引發軒然大波，網友紛紛憤怒指責：「這根本是蓄意謀殺」、「輾過人還逃跑，天理難容」、「一定要揪出這個冷血兇手」。更有網友發起肉搜，要求警方儘速將肇事者繩之以法。

警方強調絕不容許不法行為挑戰公權力，必定會將涉案人員追查到案，還給受害者與家屬一個公道。全案檢警依涉過失致死、肇事逃逸等罪嫌偵辦中，也提醒民眾駕車務必遵守交通規則，發生事故應立即報警處理，切勿心存僥倖逃逸。

