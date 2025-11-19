　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

閩南狼告央視、八炯諷懸賞金少　國台辦：跳梁小丑將付出違法代價

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2025.11.19） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

最近福建泉州公安對涉及「八炯」、「閩南狼」發布懸賞百萬通告徵集犯罪線索，八炯嘲諷「金額太低」，「反向懸賞」點名兩位大陸高階官員。另外，「閩南狼」去報案自首，稱台灣警察沒有處理都是「台獨」份子，面對兩人反擊，大陸國台辦今（19日）也指出，「法網恢恢，溫子渝、陳柏源之流必將為他們的違法犯罪行為付出代價。」

針對大陸泉州公安發布懸賞通告，陳柏源14日到警局自首，說如果警察不抓的話，會對央視、泉州的公安局，以及酸民提告；八炯嘲諷，懸賞金太低，「至少要一千萬我才會怕被綁架」，還曬出一張「懸賞通告」反擊，對象為大陸全國政協主席王滬寧和大陸國台辦主任宋濤。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮指出，「這兩個跳梁小丑的拙劣的表演，更加暴露了其色厲內荏、惶恐驚懼。法網恢恢，溫子渝、陳柏源之流必將為他們的違法犯罪行為付出代價。」

▲▼ 央視起底「台獨打手」八炯、閩南狼 。（圖／翻攝 央視）

▲ 央視起底「台獨打手」八炯、閩南狼 。（圖／翻攝 央視）

《東森新媒體ETtoday》繼續提問，「大陸官媒公布八炯、閩南狼以外團隊3名核心成員。其中，邱某2024年底隨閩南狼去大陸拍攝「統戰紀錄片」，大陸方面稱之未將這些人列入懸賞通告，是希望「迷途知返、改過自新」的機會。現在台灣方面因為大陸公開懸賞，出現舉報亂象甚至涉及恐嚇閩南狼，台灣警方已經立案調查，外界質疑大陸做法已經造成臺灣社會混亂，甚至言論自由的寒蟬效應，請問國台辦如何評論？」

朱鳳蓮指出，大陸公安機關對溫子渝（台灣網紅八炯）、陳柏源（台灣網紅閩南狼郎）發佈通告，懸賞徵集其違法犯罪線索，是依法懲治分裂國家，煽動分裂國家犯罪的具體行動，是回應兩岸民眾懲毒呼聲的正義之舉。

朱鳳蓮也表示，相關措施的範圍十分明確，不針對、不涉及廣大台灣同胞，兩岸民眾對相關措施的積極反響，反映出對「台獨」打手幫兇為非作歹惡行的指控。

談及台灣方面指稱陸方做法危害台灣言論自由與社會氛圍，朱鳳蓮則強調，「民進黨當局對此威脅、恐嚇，嚴重侵害台灣同胞的基本權利，充分暴露其標榜所謂言論自由的虛偽本質。」

大陸官方日前對綠委沈伯洋立案調查以及製作「起底台獨」影片後，大陸央視《法制在線》節目14日播出「起底台獨打手」專題片，這次點名台灣網紅溫子渝（網名八炯）與陳柏源（網名閩南狼）。

該節目稱兩人勾連外部勢力，長期透過社群平台散布「台獨」言論，並且惡意剪輯與造假、刻意操縱輿論，累計製作超過250部煽動分裂國家的影音內容，累計傳播量高達3600萬次。大陸公安機關以涉嫌煽動分裂國家罪依法立案偵查，並發布懸賞公告，最高賞金達25萬元人民幣。

11/17 全台詐欺最新數據

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

