檢舉台獨打手至今有上萬封線索！　國台辦：絕對保護舉報人個資

記者任以芳／北京報導

福建省泉州市公安局13日對網紅「八炯（溫子渝）及「閩南狼」發出懸賞通告，懸賞金最高25萬元人民幣（約105萬元新台幣），陸委會稱大陸意圖對台搞亂破壞人心，提醒台灣民眾不要配合陸方。對此，朱鳳蓮指出，自從檢舉台獨打手幫兇信箱開通，至今收到上萬封檢舉，一定會嚴格依法保護舉報人的信息的合法權益。同時，台灣民眾也希望嚴懲台獨打手，並且指出「很多台灣民眾對於陸委會恐嚇表示不恥。」

朱鳳蓮說，舉報郵箱開通以來，有關舉報線索絡繹不絕，已經收到上萬封舉報郵件，充分表明兩岸民眾希望嚴懲台獨打手方休的態度，也反映兩岸民眾堅決反對『台獨』分裂，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業的共同心聲。」

朱鳳蓮強調，我們支持有關部門以事實為依據，以法律為準繩，「對台獨打手幫凶嚴厲打擊，終身追責。」

談及陸委會提醒國人不要配合陸方檢舉台獨，朱鳳蓮表示，很多台灣民眾對於陸委會恐嚇表示不恥的。公安機關發佈公告，懸賞徵集二人違法犯罪線索，是依法懲治分裂國家，煽動分裂國家犯罪的具體行動。

朱鳳蓮呼籲，希望兩岸同胞通過相關的渠道，積極提供相關違法犯罪線索，「有關方面將嚴格依法保護舉報人的信息的合法權益。」

談到賴清德希望韓國瑜幫沈伯洋說話，朱鳳蓮表示，「台獨頑固分子為非作歹，罪有應得必遭嚴懲。」

朱鳳蓮表示，面對懲「獨」利劍出鞘，民進黨當局和「台獨」頑固份子企圖轉嫁矛盾轉移焦點。民進黨當局謀「獨」挑釁是造成兩岸關係緊張動蕩的禍根斷言。

朱鳳蓮說，只有堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對台獨分裂，堅決懲治「台獨」頑固分子，台海和平穩定才能得到切實的維護，台灣同胞利益福祉才能得到切實的保障。