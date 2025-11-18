　
聚焦關鍵材料、深化跨國科研鏈結　北科大攜東北大舉辦IMRAM 2025國際研討會

▲IMRAM 2025登場！北科大攜手日本東北大學　聚焦關鍵材料、深化跨國科研鏈結。（圖／北科大提供）

▲北科大攜手日本東北大學，聚焦關鍵材料、深化跨國科研鏈結。（圖／北科大提供，下同）

記者陳弘修／台北報導

國立臺北科技大學與日本東北大學攜手舉辦的「多元物質科學研究所（IMRAM）雙邊國際研討會」於北科大登場，為期兩天的學術交流邁入第八屆。今年以「關鍵材料與智慧工程：從傳承到未來」為題，延續雙方在材料科學與工程創新的深厚合作，也展現兩校對永續發展的共同願景。

北科大校長王錫福表示，本屆研討會共有來自東北大學的34位師生跨海來台，與北科大184位研究人員共同切磋。兩天議程安排4場主題講座、13場邀請演講與雙聯研究發表，另有31篇海報論文由兩校學生共同競賽，充分呈現年輕世代在前瞻材料、智慧工程等領域的能量與創新動能。

今年東北大IMRAM團隊帶來的研究內容涵蓋能源材料、熱傳導、光催化到先進量測技術等熱門題材；北科大則以類神經電子元件、異質整合、綠色電池材料、生醫應用以及金屬複合材料等成果回應，展現雙方跨領域研究的互補性。

王錫福指出，此次研討會不僅是深化兩校青年學者與研究人員交流的重要平台，也期待藉此延伸更多跨國合作契機，吸引頂尖人才投身材料科學與工程領域。他並特別感謝東北大學IMRAM所長福山博之的長期支持，以及北科大團隊在籌備上的全力投入，期盼與會者都能在交流中激盪新的研究靈感，為未來合作奠定更深厚基礎。

東北大學IMRAM所長福山博之也表示，雙方自共同舉辦國際研討會以來，八年累積下豐碩的研究成果與情誼。他特別提到，這次最年輕的與會講者剛滿30歲，象徵著新一代研究者正在接棒。他期許這項研討會能延續至少30年，讓跨國合作與科研火種持續傳承下去，為能源與關鍵材料研究注入更大的國際力量。

▲IMRAM 2025登場！北科大攜手日本東北大學　聚焦關鍵材料、深化跨國科研鏈結。（圖／北科大提供）

▲北科大校長王錫福與東北大學IMRAM所長福山博之合影留念。

11/16 全台詐欺最新數據

【10秒挑戰神人】一按精準命中…也太強了吧！

