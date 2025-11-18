百岳拿下40座！保七刑大大隊長登八大秀身亡　遺體因大雨困山上

▲圖為警政署保七總隊外觀。（圖／翻攝保七總隊網站）

記者張君豪／台北報導

保安警察第七總隊刑大大隊長張益誠（53歲）18日驚傳攀爬秀姑巒山過程中喪命，被路過登山客發現並試圖撥打手機確認身分，南投消防局證實，今日7時41分時接獲登山客報案，發現在南投縣信義鄉八通關古道旁6.5K路段發現張員，但張員已經死亡。加上南投縣山區豪雨不斷，保七總隊今天2度向空勤總隊申請緊急派遣直升機吊掛張員屍體下山，但因雨勢過大和視野不佳直升機無法出勤，保七總隊目前與南投縣消防局派出搜救人員，從南投東埔登山口入山，計畫人力運回張員遺體。

張益誠為中央警大61期生，畢業後歷任刑事局南部打擊犯罪中心隊長、鐵路警察局刑大隊長，今年才升任保七總隊刑大大隊長；張員平時休假酷愛登山，也是攀爬百岳的登山高手，目前攀登台灣百岳已有40座以上紀錄，張員熱愛大自然、登山經驗相當豐富。

經查張員從16日排休到19日，他與山友預計攀爬百岳俗稱八大秀路線，在4天內爬完八通關山、大水窟山、秀姑巒山等路線，在台灣百岳路線算是中高難度的進階路線，張員原定18日清晨要搶攻登頂，卻在凌晨3時開拔後不久，就告知同行另外兩名山友自己腹痛、身體不適，張員當時表示：不願拖累山友行程，表示自己可以慢慢跟上，讓其餘兩名山友先行，但到上午7時41分南投消防局接獲通報，有登山客發現張員倒臥在南投縣信義鄉八通關古道6.5K路段旁，已無生命跡象明顯死亡。

保七總隊緊急申請空勤總隊出動直升機吊掛張員遺體下山，但因山區雨勢過大視線不佳，兩度申請都被駁回，保七總隊會同南投消防局共組搜救隊，今天中午從南投東埔登山口入山，計畫以人力運回張員遺體。保七總隊表示，若空勤總隊搜救直升機明天可順利出勤，則明天應可順利運回，若等地面搜救警力抵達搬運下山，則可能需兩天以上的作業時間。

