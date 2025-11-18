　
社會焦點

百岳拿下40座！保七刑大大隊長登八大秀身亡　遺體因大雨困山上

▲圖為警政署保七總隊外觀。（圖／翻攝保七總隊網站）

▲圖為警政署保七總隊外觀。（圖／翻攝保七總隊網站）

記者張君豪／台北報導

保安警察第七總隊刑大大隊長張益誠（53歲）18日驚傳攀爬秀姑巒山過程中喪命，被路過登山客發現並試圖撥打手機確認身分，南投消防局證實，今日7時41分時接獲登山客報案，發現在南投縣信義鄉八通關古道旁6.5K路段發現張員，但張員已經死亡。加上南投縣山區豪雨不斷，保七總隊今天2度向空勤總隊申請緊急派遣直升機吊掛張員屍體下山，但因雨勢過大和視野不佳直升機無法出勤，保七總隊目前與南投縣消防局派出搜救人員，從南投東埔登山口入山，計畫人力運回張員遺體。

張益誠為中央警大61期生，畢業後歷任刑事局南部打擊犯罪中心隊長、鐵路警察局刑大隊長，今年才升任保七總隊刑大大隊長；張員平時休假酷愛登山，也是攀爬百岳的登山高手，目前攀登台灣百岳已有40座以上紀錄，張員熱愛大自然、登山經驗相當豐富。

經查張員從16日排休到19日，他與山友預計攀爬百岳俗稱八大秀路線，在4天內爬完八通關山、大水窟山、秀姑巒山等路線，在台灣百岳路線算是中高難度的進階路線，張員原定18日清晨要搶攻登頂，卻在凌晨3時開拔後不久，就告知同行另外兩名山友自己腹痛、身體不適，張員當時表示：不願拖累山友行程，表示自己可以慢慢跟上，讓其餘兩名山友先行，但到上午7時41分南投消防局接獲通報，有登山客發現張員倒臥在南投縣信義鄉八通關古道6.5K路段旁，已無生命跡象明顯死亡。

保七總隊緊急申請空勤總隊出動直升機吊掛張員遺體下山，但因山區雨勢過大視線不佳，兩度申請都被駁回，保七總隊會同南投消防局共組搜救隊，今天中午從南投東埔登山口入山，計畫以人力運回張員遺體。保七總隊表示，若空勤總隊搜救直升機明天可順利出勤，則明天應可順利運回，若等地面搜救警力抵達搬運下山，則可能需兩天以上的作業時間。

獨／豪宅雙屍美女藥頭正面曝　疑48小時「馬拉松極樂趴」奪2命

太子集團層峰派對淫亂內幕曝　總務長出口海量台灣女模網紅性服務

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

 
更多新聞
快訊／桃園驚爆命案！狠夫活活打死妻　確定收押
AI泡沫破裂「所有公司」都難逃一劫！　Google執行長示警
快訊／毒蛋流向擴大！1萬顆銷至新北　4600顆已售出恐全吃下
外資大砍台股485億元！賣超首位曝
百岳拿下40座！張益誠登山死亡　遺體因大雨困山上
明天中部以北下探15度　周末短暫回暖「日夜溫差大」
先發公告出錯　彭政閔親赴休息室向韓職教頭致歉
快訊／等紅燈被撞翻！女騎士遭硬輾慘死　駕駛跑了
金鐘女星認了「素顏在咖啡廳打工」　被叫成別的藝人…反應曝光！

13人登山押隊男墜谷無人知！尋獲時已身亡

13人登山押隊男墜谷無人知！尋獲時已身亡

新北市45歲的李姓男子與其餘12名同伴組成登山團，9日挑戰攀登南投信義鄉郡大山西南稜，怎料在攻頂的過程中，押隊的李男不慎失足墜谷，且過程中無人發現，導致錯過黃金救援時間，最終被尋獲時已成冰冷遺體。目前遺體已被運下山、交與家屬。

桃園最新「大湖之森步道」月底啟用

桃園最新「大湖之森步道」月底啟用

喜馬拉雅山雪崩9亡　雪巴嚮導目擊慘況

喜馬拉雅山雪崩9亡　雪巴嚮導目擊慘況

水鹿暴斃水溝　動防所：鹿不會感染豬瘟

水鹿暴斃水溝　動防所：鹿不會感染豬瘟

超驚險！陸女誤將「蛇窩」當野生彈跳床玩

超驚險！陸女誤將「蛇窩」當野生彈跳床玩

保七總隊刑大大隊長張益誠暴斃登山八大秀

