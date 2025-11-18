　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

反攻大陸成功？從從容容游刃有餘登上共艦　王世堅笑：統一次就好了

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

中共解放軍海軍989編隊15日自山東青島軍港啟航，展開新一輪遠海綜合實習。航行途中學員竟在綜合登陸艦「長白山艦」的飛行甲板上，以人形排出民進黨立委王世堅質詢金句「從從容容」、「游刃有餘」等大字。王世堅今（18日）表示，好的金句任何人都有使用權利，但如果後面是接「槍已上膛，劍已出鞘」，那就不對了，接的應該是「匆匆忙忙，連滾帶爬」。王世堅也強調，「統一次就好了」。

談及質詢金句出現在中共海軍軍艦上，是否為「反攻大陸」統戰回去成功，王世堅表示，台灣跟中國兩岸間難得有的共識，就是這8個字，「從從容容游刃有餘」。好的金句，任何人都有使用權利。

王世堅認為，「中共訓練他們的部隊，當然他們要激發他們的軍心」，他們展示他們的決心，那是他們的權利，「不過，我們台灣也不是省油的燈，我們在應對的態度，我們也是從容不迫，我們做好的準備也是游刃有餘」。

王世堅指出，既然大家都從從容容、游刃有餘，不必這樣兵戎相見，包括他個人、全體國人、全體世人，大家共同想法是應該想方設法，一起追求全人類和平才對，而非窮兵黷武、互相放話，這樣是不對的。

王世堅說，其實在兩岸間大小對峙時，「我們承認我們小」，3萬6千平方公里、2300萬人；他們是大，900萬平方公里、14億人，但當大小對峙時，大的一方應該先讓步，「我們小的一方，我們沒有讓步的道理跟空間，為什麼？我們小的一方先讓步，那就是投降了嘛，不是嗎？」因此大小對峙時，大者先讓步，表示有風度、肚量，而非要小的一方先棄械投降，「因為那就是投降了嘛，這是不對的」，希望他們能想清楚。

王世堅認為，兩岸間，昨天是敵人，明天不曉得，「但是今天我們可以交流」，在經濟、文化上交流，世界上也不只台灣、中共間對峙，很多國家都是這樣，他們即便在對峙，相互間也覺得應尋求最大共識，大家求同存異，這才是對的。

因此，王世堅指出，尊重他們在他們的船艦甲板上，怎樣把「從從容容，游刃有餘」排成人形來展現其信心、決心，「這個我們尊重他們」；但相對的，我方也敬告中共，台灣應對態度也是從從容容，所做的各項準備也是游刃有餘，「但是有必要真的要這樣子動刀動槍嗎？」中共除了排這些字，還發表說他們「槍已上膛，劍已出鞘」，「我個人是覺得完全沒這樣的必要，何必呢？不必把話講死、講絕」。

王世堅說，不是把話講死、講絕，就表示你很強大、大家都怕你，不是這個樣子，人世間還有正義、公理，大家照道理來談論。相信絕大多數台灣人、國人同胞都是熱愛和平，是很善良、很厚道的民族，尤其這400年來，台灣民族所受到的委屈，絕對不亞於你們中共數百年來所受到的，所以不必這樣兵戎相見。

王世堅認為，大家互相展示信心、決心，這樣就好了，其他不必要過激的言論，就省下來吧，可以把許多精神花在兩岸間彼此的交流。「從從容容，游刃有餘」這8字金句當然歡迎中共、任何國家、任何人使用，只要是好的金句，全體世人都可以使用，但要運用得當。

王世堅直言，如果「從從容容，游刃有餘」背後是加「槍已上膛，劍已出鞘」，那就不對了，接的應該是「匆匆忙忙，連滾帶爬」，但不必到這個地步，「全人類要追求更高的境界」，要和平、大家要均富，人生只有一次，大家應該多追求完美人生。

王世堅也強調，「統一次就好了」，他一向認為，「如果我們說我們統戰他們，那這本身啊也是一種挑釁啦，但是這樣的挑釁是很文雅的」，沒有真的劍拔弩張。中共的挑釁，像是「槍已上膛，劍已出鞘」就是扎扎實實的挑釁，這樣不好，大家應該幽默以對，不必弄得劍拔弩張，否則結果是兵戎相見，「對他們好嗎？他們經濟可能因為這樣而停滯、而倒退」，台灣也會受損。

王世堅說，但是，台灣400年來的命運，相信台灣人經歷很多了，如果逼到台灣忍無可忍時，「荏荏馬也有一步踢」，不是這樣嗎？「被馬踢到那不是好受的哦，所以我認為他們有他們的聰明智慧，他們應該很能夠研判這樣子事情」，也相信他們的人民也不至於說對台灣有什麼深仇大恨、非血洗台灣不可，相信這都不是事實，大家犯不著這個樣子。

王世堅認為，狠話講一次就好了，「就像我們講說，『那我們不怕統戰，你可以統我們，那我們也可以統你們啊』，是我們很客氣的講說，『統一次就好』」，大家互相知道、比劃一下就好。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 6573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中日官員磋商無進展　陸外交部：敦促日方收回錯誤言論
六福村列「12組名字」同音同字　6周末免費玩
北市公費流感疫苗「剩約12萬劑」　3類人快去打
胡瓜遭控襲胸籃籃　郭忠祐也在場…還原現場狀況
20歲超商店員騎車上班　衝上人行道慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

反攻大陸成功？從從容容游刃有餘登上共艦　王世堅笑：統一次就好了

藍白主席會談明登場　柯文哲告訴黃國昌注意「這兩點」

鄭麗文、黃國昌明公開會談　李乾龍：記取2024教訓

藍白主席明會談　周榆修：在野民意結合撐著國家往前進

我願意承擔！　議長張勝德宣布爭取國民黨「宜蘭縣長提名」

中共不滿美對台軍售　國防部：停止威權擴張才是負責任表現

鳳凰颱風重創宜蘭！卓榮泰：淹水補助分三部分　最高領10萬元

奈良美智巡展11／28起預約　嘉義縣＋北回化學力邀全新展品將曝光

迎TWICE周末高雄開唱　黃捷跟換藍髮頭貼：ONCE應援就位

新全民國防手冊「二版」多賴清德署名　國防部：讓民眾更有信賴感

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

反攻大陸成功？從從容容游刃有餘登上共艦　王世堅笑：統一次就好了

藍白主席會談明登場　柯文哲告訴黃國昌注意「這兩點」

鄭麗文、黃國昌明公開會談　李乾龍：記取2024教訓

藍白主席明會談　周榆修：在野民意結合撐著國家往前進

我願意承擔！　議長張勝德宣布爭取國民黨「宜蘭縣長提名」

中共不滿美對台軍售　國防部：停止威權擴張才是負責任表現

鳳凰颱風重創宜蘭！卓榮泰：淹水補助分三部分　最高領10萬元

奈良美智巡展11／28起預約　嘉義縣＋北回化學力邀全新展品將曝光

迎TWICE周末高雄開唱　黃捷跟換藍髮頭貼：ONCE應援就位

新全民國防手冊「二版」多賴清德署名　國防部：讓民眾更有信賴感

盜領千萬美金！凱基金子公司爆女副理勾結詐團捲款　遭羈押禁見

汪姐趴地「深情凝視」奶貓妹　低頭任打鼻子眼神超溫柔

7-11無人商店「天花板攝影機140支」畫面曝！全場愣：密集恐懼症

不滿街友坐躺階梯聊天！放整排防鴿尖刺板　新北無聊男慘了

德魯攻防宰制TPBL助攻城獅連勝　效率值34.5獲頒單周MVP

央行下架詐騙訊息66件　多為販賣偽鈔、紀念幣

高國慶接任三壘指導曝餅總用意：把周廣勝拉回休息室

台北女宜蘭找前男友！再揪1男遊花蓮　入住汽旅「狂歡12hrs」喪命

乘客突開門騎士被擊落當場倒地　台中警：善用荷蘭式開門法

視榮民為父、守護偏鄉醫療　愛爾麗常如山花蓮一日兩公益展現企業暖實力

SJ唱完大巨蛋直奔金豬　東海「護膝包腳」舊傷惹心疼

政治熱門新聞

蕭旭岑：一國兩區才能讓兩岸有共同政治基礎

T17、18解約卡關？新壽提一條件　李四川：市府沒辦法接受

台灣民意民調／政黨傾向綠31.1%、藍25.8%、白14.7%

月世界淪垃圾山！　邱議瑩怒：罰到傾家蕩產

傅崐萁、卓榮泰質詢談財劃法激烈互嗆　韓國瑜急喊：深呼吸喝口水

台灣民意民調／五成國人不滿賴清德　游盈隆：過去5個月最惹人怨

鄭麗文黃國昌週三會面　傅崐萁也出席

台灣史上首次　將發數百萬份民防手冊

全民國防手冊明普發　經費共需約6447萬「平均每本5.86元」

黃國昌防火牆快垮了　3鐵證解析李麗娟只是人頭

月世界遭狂倒垃圾！謝龍介喊話黃偉哲查明

黃國昌涉貪風暴擴大　凱思國際資金回流

民眾黨攻「4縣市」談藍白合？　蕭旭岑這樣說

台東縣府3年還56億債務歸零　後續研議「還稅於民」

更多熱門

相關新聞

王世堅金句排滿軍艦甲板！解放軍2千學員集體致敬

王世堅金句排滿軍艦甲板！解放軍2千學員集體致敬

中共解放軍海軍989編隊15日自山東青島軍港啟航，展開新一輪遠海綜合實習，載著逾2100名軍校學員與官兵，將依序造訪越南、馬來西亞與印尼。令人意外的是，航行途中學員竟在綜合登陸艦「長白山艦」的飛行甲板上，以人形排出「從從容容」、「游刃有餘」等大字，來源竟是台灣民進黨立委王世堅的質詢金句。

周玉蔻：提名沈伯洋選台北市長展現氣勢　被打台獨、引戰者要先解套

周玉蔻：提名沈伯洋選台北市長展現氣勢　被打台獨、引戰者要先解套

沈伯洋、鄭麗君被點名可選北市　吳怡農：盼有志參選者儘早表態

沈伯洋、鄭麗君被點名可選北市　吳怡農：盼有志參選者儘早表態

王世堅點鄭麗君「足以匹敵蔣萬安」　吳怡農：公平競爭找最強候選人

王世堅點鄭麗君「足以匹敵蔣萬安」　吳怡農：公平競爭找最強候選人

民進黨2026台北市長人選卡關？　吳怡農出戰又是一樁懸念

民進黨2026台北市長人選卡關？　吳怡農出戰又是一樁懸念

關鍵字：

王世堅從從容容游刃有餘反攻大陸

讀者迴響

熱門新聞

記憶體股重挫！華邦電出關爆37萬張大量　3檔觸及跌停價

騎士遭物流車爆頭亡　消防員趴地救人畫面曝

aespa登《紅白》惹議！萬人連署抵制

胡瓜玩遊戲籃籃胸部遭襲粉絲不爽在脆上炸鍋

結婚5年「愛愛7次」夫要離婚　法官引用禮記判決

即／夏于喬父親判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

全車嚇壞！坐地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」

北市「那個不下雨的洞」！　原因曝光

物流車司機釀1死1傷　蹲路邊嚼檳榔滑手機

大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決

快訊／花1400元買大樂透爽抱6.92億　台彩曝「電選包牌」特殊買法

汐止南港晚間大塞車！警方查出原因了

更多

最夯影音

更多
謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」
Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面