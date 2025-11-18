反攻大陸成功？從從容容游刃有餘登上共艦　王世堅笑：統一次就好了

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

中共解放軍海軍989編隊15日自山東青島軍港啟航，展開新一輪遠海綜合實習。航行途中學員竟在綜合登陸艦「長白山艦」的飛行甲板上，以人形排出民進黨立委王世堅質詢金句「從從容容」、「游刃有餘」等大字。王世堅今（18日）表示，好的金句任何人都有使用權利，但如果後面是接「槍已上膛，劍已出鞘」，那就不對了，接的應該是「匆匆忙忙，連滾帶爬」。王世堅也強調，「統一次就好了」。

談及質詢金句出現在中共海軍軍艦上，是否為「反攻大陸」統戰回去成功，王世堅表示，台灣跟中國兩岸間難得有的共識，就是這8個字，「從從容容游刃有餘」。好的金句，任何人都有使用權利。

王世堅認為，「中共訓練他們的部隊，當然他們要激發他們的軍心」，他們展示他們的決心，那是他們的權利，「不過，我們台灣也不是省油的燈，我們在應對的態度，我們也是從容不迫，我們做好的準備也是游刃有餘」。

王世堅指出，既然大家都從從容容、游刃有餘，不必這樣兵戎相見，包括他個人、全體國人、全體世人，大家共同想法是應該想方設法，一起追求全人類和平才對，而非窮兵黷武、互相放話，這樣是不對的。

王世堅說，其實在兩岸間大小對峙時，「我們承認我們小」，3萬6千平方公里、2300萬人；他們是大，900萬平方公里、14億人，但當大小對峙時，大的一方應該先讓步，「我們小的一方，我們沒有讓步的道理跟空間，為什麼？我們小的一方先讓步，那就是投降了嘛，不是嗎？」因此大小對峙時，大者先讓步，表示有風度、肚量，而非要小的一方先棄械投降，「因為那就是投降了嘛，這是不對的」，希望他們能想清楚。

王世堅認為，兩岸間，昨天是敵人，明天不曉得，「但是今天我們可以交流」，在經濟、文化上交流，世界上也不只台灣、中共間對峙，很多國家都是這樣，他們即便在對峙，相互間也覺得應尋求最大共識，大家求同存異，這才是對的。

因此，王世堅指出，尊重他們在他們的船艦甲板上，怎樣把「從從容容，游刃有餘」排成人形來展現其信心、決心，「這個我們尊重他們」；但相對的，我方也敬告中共，台灣應對態度也是從從容容，所做的各項準備也是游刃有餘，「但是有必要真的要這樣子動刀動槍嗎？」中共除了排這些字，還發表說他們「槍已上膛，劍已出鞘」，「我個人是覺得完全沒這樣的必要，何必呢？不必把話講死、講絕」。

王世堅說，不是把話講死、講絕，就表示你很強大、大家都怕你，不是這個樣子，人世間還有正義、公理，大家照道理來談論。相信絕大多數台灣人、國人同胞都是熱愛和平，是很善良、很厚道的民族，尤其這400年來，台灣民族所受到的委屈，絕對不亞於你們中共數百年來所受到的，所以不必這樣兵戎相見。

王世堅認為，大家互相展示信心、決心，這樣就好了，其他不必要過激的言論，就省下來吧，可以把許多精神花在兩岸間彼此的交流。「從從容容，游刃有餘」這8字金句當然歡迎中共、任何國家、任何人使用，只要是好的金句，全體世人都可以使用，但要運用得當。

王世堅直言，如果「從從容容，游刃有餘」背後是加「槍已上膛，劍已出鞘」，那就不對了，接的應該是「匆匆忙忙，連滾帶爬」，但不必到這個地步，「全人類要追求更高的境界」，要和平、大家要均富，人生只有一次，大家應該多追求完美人生。

王世堅也強調，「統一次就好了」，他一向認為，「如果我們說我們統戰他們，那這本身啊也是一種挑釁啦，但是這樣的挑釁是很文雅的」，沒有真的劍拔弩張。中共的挑釁，像是「槍已上膛，劍已出鞘」就是扎扎實實的挑釁，這樣不好，大家應該幽默以對，不必弄得劍拔弩張，否則結果是兵戎相見，「對他們好嗎？他們經濟可能因為這樣而停滯、而倒退」，台灣也會受損。

王世堅說，但是，台灣400年來的命運，相信台灣人經歷很多了，如果逼到台灣忍無可忍時，「荏荏馬也有一步踢」，不是這樣嗎？「被馬踢到那不是好受的哦，所以我認為他們有他們的聰明智慧，他們應該很能夠研判這樣子事情」，也相信他們的人民也不至於說對台灣有什麼深仇大恨、非血洗台灣不可，相信這都不是事實，大家犯不著這個樣子。

王世堅認為，狠話講一次就好了，「就像我們講說，『那我們不怕統戰，你可以統我們，那我們也可以統你們啊』，是我們很客氣的講說，『統一次就好』」，大家互相知道、比劃一下就好。