周杰倫官方二次元形象「周同學」推出首款貼圖　「貼進」你的日常生活！

▲▼周杰倫,二次元形象,周同學.貼圖　。（圖／巨星創意文化股份有限公司）

圖、文／巨星創意文化股份有限公司

周杰倫的二次元官方IP「周同學」，於2025年11月18日 推出首款動態貼圖《周同學日常初登場》，以趣味可愛的方式展現角色個性，讓粉絲在日常對話中與「周同學」更貼近互動。購買連結：https://lin.ee/CY9lYNgA

本次貼圖共設計24款動態貼圖，內容涵蓋日常反應、心情互動、打招呼等多元使用情境，完整展現「周同學」一貫淡定又逗趣的魅力。正如貼圖描述所言——「一句話都沒說，卻也什麼都說了！」——這位沉穩可愛的角色，將以豐富的肢體語言為粉絲開啟全新的日常宇宙。

▲▼周杰倫,二次元形象,周同學.貼圖　。（圖／巨星創意文化股份有限公司）

此系列不僅展現「周同學」的生活化一面，也作為IP延伸的重要一步，藉由貼圖的即時互動，強化情感連結，打造更貼近生活的「周同學」數位體 驗。

同時，為迎接貼圖上架，「周同學」推出限時趣味贈獎活動。即日起至11月30日 止，凡購買《周同學日常初登場》貼圖的粉絲，將實際於聊天中使用貼圖的畫面截圖私訊至周同學官方Instagram
instagram.com/starplus.global）完成登記，即可參加抽獎。

▲▼周杰倫,二次元形象,周同學.貼圖　。（圖／巨星創意文化股份有限公司）

完成登記的粉絲，即有機會抽中周同學立體公仔悠遊卡。本次活動限量 5個名額，喜歡的粉絲務必把握機會。更多活動詳情及最新資訊，請至周同學官方Instagram查看。
 

中日官員磋商無進展　陸外交部：敦促日方收回錯誤言論
六福村列「12組名字」同音同字　6周末免費玩
北市公費流感疫苗「剩約12萬劑」　3類人快去打
胡瓜遭控襲胸籃籃　郭忠祐也在場…還原現場狀況
20歲超商店員騎車上班　衝上人行道慘死
快訊／日方重申：高市早苗不會撤回「台灣有事」發言
台積電老將羅唯仁傳「帶走2奈米機密」投靠英特爾　經部：已派人

周同學動態貼圖登場24款萌系日常

周同學動態貼圖登場24款萌系日常

周杰倫官方二次元IP「周同學」於2025年11月18日正式推出首款動態貼圖《周同學日常初登場》，以輕鬆逗趣的表現方式呈現角色特色，讓粉絲在日常聊天中也能與「周同學」自然互動、零距離接觸。購買連結：

周杰倫突喊「要放下一些音樂堅持」：有點受夠了

周杰倫突喊「要放下一些音樂堅持」：有點受夠了

粥餅倫慘了！信黃牛買周杰倫票被坑1.7萬

粥餅倫慘了！信黃牛買周杰倫票被坑1.7萬

周杰倫慶出道25周年　昆凌放閃留言提醒1事笑翻網

周杰倫慶出道25周年　昆凌放閃留言提醒1事笑翻網

周杰倫澳洲街頭被偶遇！「手上這一支」成亮點

周杰倫澳洲街頭被偶遇！「手上這一支」成亮點

周杰倫二次元形象周同學.貼圖　

