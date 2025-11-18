周杰倫官方二次元形象「周同學」推出首款貼圖　「貼進」你的日常生活！

圖、文／巨星創意文化股份有限公司

周杰倫的二次元官方IP「周同學」，於2025年11月18日 推出首款動態貼圖《周同學日常初登場》，以趣味可愛的方式展現角色個性，讓粉絲在日常對話中與「周同學」更貼近互動。購買連結：https://lin.ee/CY9lYNgA

本次貼圖共設計24款動態貼圖，內容涵蓋日常反應、心情互動、打招呼等多元使用情境，完整展現「周同學」一貫淡定又逗趣的魅力。正如貼圖描述所言——「一句話都沒說，卻也什麼都說了！」——這位沉穩可愛的角色，將以豐富的肢體語言為粉絲開啟全新的日常宇宙。

此系列不僅展現「周同學」的生活化一面，也作為IP延伸的重要一步，藉由貼圖的即時互動，強化情感連結，打造更貼近生活的「周同學」數位體 驗。

同時，為迎接貼圖上架，「周同學」推出限時趣味贈獎活動。即日起至11月30日 止，凡購買《周同學日常初登場》貼圖的粉絲，將實際於聊天中使用貼圖的畫面截圖私訊至周同學官方Instagram

（instagram.com/starplus.global）完成登記，即可參加抽獎。

完成登記的粉絲，即有機會抽中周同學立體公仔悠遊卡。本次活動限量 5個名額，喜歡的粉絲務必把握機會。更多活動詳情及最新資訊，請至周同學官方Instagram查看。

