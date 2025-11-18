IG更新！精選動態「改回圓圈圈」　大批用戶崩潰：排版全毀了

▲IG精選動態改回圓圈圈模式。（圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

IG近年頻頻更新，今年初才將「圓圈圈」精選動態拿掉，改成納入主頁的貼文，如今，IG限動又改回「圓圈圈」的模式。對此，有一票網友大讚，「終於變回來了！」但也有網友抱怨「好不容易才習慣長方形，現在又要變」、「特地排版，結果更新後全毀了」。

有網友在Threads發文，「IG精選又變回原本的樣子了」，個人主頁的精選動態回歸圓形排列，原本在貼文頁面顯示的精選分頁也已消失。還有人表示，這次系統是「自動更新」，即便不喜歡也無法選擇。

貼文曝光，許多網友抱怨，「我愛上長方形了，結果他給我換回來圓形」、「我現在覺得長方形比較好，麻煩改回去」、「起床看到差點暈過去，之前還很精心排版」、「當初大家抗議的時候不趕快改回來⋯現在大家習慣也愛上了，才突然改」、「可以變回來嗎，我現在喜歡長方形欸」、「排版整個被用亂，超煩欸」、「我想恢復原本那樣，可以在版面上的，因為後期完全沒在發的貼文啊」。

不過也有網友大讚，還是喜歡圓圈圈的樣子，「太好啦！換回來了！順序又可以手動排列了」、「我的也終於變回來了」、「希望可以一直是圈圈」、「又回到最初的起點」、「一直都喜歡圓圓派」。

▲許多網友喜歡長方形的模式。（圖／記者周亭瑋攝）



事實上，IG近年頻頻更新版面，原本在個人檔案下方的限時動態精選，從圓圈圈改成與一般貼文一樣的形式，位置也移動到個人檔案網格。今年1月又有用戶發現，個人檔案上的貼文尺寸，從原本1：1正方形，變成4：3長方形，當時有許多用戶抱怨喊醜。

對此，IG負責人亞當莫塞里（Adam Mosseri）還發限時動態解釋，雖然知道很多人喜歡原來的正方形格式，但現在使用者上傳的照片和影片，很多都是直式的，為了配合原本的正方形格式，內容過度裁切很可惜。雖然突然改版會讓使用者一時接受不了，但從長遠來看，未來使用者們會因為照片不再被過度裁切而感到高興。