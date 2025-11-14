　
政治

網友造謠砸錢換蕭美琴IPAC演講事件　登上法國最大媒體「法新社」

▲▼副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（資料照／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者陶本和／台北報導

副總統蕭美琴日前應邀出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」，於歐洲議會發表演說；不過，有網友發文稱「法國BBC報導，台灣捐了80億歐元（約2800億新台幣），讓副總統上去噴了20分鐘口水」，引起軒然大波。外交部就此造謠事件火速報案外，此一案件14日也登上國際媒體「法新社（AFP）」。

在外交部報案後，刑事局馬上追查IP源頭，鎖定盧姓男子、陳姓男子涉案，並在12日派警赴桃園機場逮捕剛返國的陳男，而盧男也到案說明。其中，被逮的陳男見到媒體鏡頭時還笑稱，「就是一個反串文啊，正常人都看的出來」。

不過，此一事件14日進一步登上國際媒體，而且是法國最大的通訊社——法新社（AFP）。法新社以題為「台灣副總統在歐洲的演講引發毫無根據的捐款傳聞」（Taiwan VP's Europe speech sparks baseless donation claims）報導。

根據法新社報導，點出蕭美琴在歐洲議會演說是具有「歷史意義」的，但此舉遭到北京方面的強烈譴責，網路上也引發毫無根據的謠言，大量貼文聲稱台灣政府向邀請蕭美琴的組織捐贈了數十億歐元；而該組織IPAC向法新社表示，這是「虛假且誹謗」的訊息，而且是引述一家根本不存在的媒體機構（指法國BBC）。

相關新聞

IPAC通過台海宣言　點名北京不得破壞現狀

IPAC通過台海宣言　點名北京不得破壞現狀

跨國對中政策倡議組織「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）本月7至8日於布魯塞爾舉行年度峰會，並正式通過台灣海峽「現狀維持宣言」。宣言核心強調，各國必須明確定義「現狀」為何，才能有效阻止北京以各種方式侵蝕台海和平。

台中男控「病沒治好」怒砸澄清醫院大門

台中男控「病沒治好」怒砸澄清醫院大門

G7外長今年第四度為台海和平穩定發聲　外交部致謝

G7外長今年第四度為台海和平穩定發聲　外交部致謝

謝長廷獲頒「旭日大綬章」中國不開心　外交部嗆：無權置喙

謝長廷獲頒「旭日大綬章」中國不開心　外交部嗆：無權置喙

親駁龍燮惡鬥　林佳龍： 我跟吳釗燮很好！隨時都在一起打仗

親駁龍燮惡鬥　林佳龍： 我跟吳釗燮很好！隨時都在一起打仗

