網友造謠砸錢換蕭美琴IPAC演講事件　登上法國最大媒體「法新社」

記者陶本和／台北報導

副總統蕭美琴日前應邀出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」，於歐洲議會發表演說；不過，有網友發文稱「法國BBC報導，台灣捐了80億歐元（約2800億新台幣），讓副總統上去噴了20分鐘口水」，引起軒然大波。外交部就此造謠事件火速報案外，此一案件14日也登上國際媒體「法新社（AFP）」。

在外交部報案後，刑事局馬上追查IP源頭，鎖定盧姓男子、陳姓男子涉案，並在12日派警赴桃園機場逮捕剛返國的陳男，而盧男也到案說明。其中，被逮的陳男見到媒體鏡頭時還笑稱，「就是一個反串文啊，正常人都看的出來」。

不過，此一事件14日進一步登上國際媒體，而且是法國最大的通訊社——法新社（AFP）。法新社以題為「台灣副總統在歐洲的演講引發毫無根據的捐款傳聞」（Taiwan VP's Europe speech sparks baseless donation claims）報導。

根據法新社報導，點出蕭美琴在歐洲議會演說是具有「歷史意義」的，但此舉遭到北京方面的強烈譴責，網路上也引發毫無根據的謠言，大量貼文聲稱台灣政府向邀請蕭美琴的組織捐贈了數十億歐元；而該組織IPAC向法新社表示，這是「虛假且誹謗」的訊息，而且是引述一家根本不存在的媒體機構（指法國BBC）。