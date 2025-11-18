尋找11年前那位愛看詩同學！書夾「1100元現金」　圖書館尋失主

▲新北市立秀峰高級中學圖書館志工在整理書籍時，意外發現一張來自11年前的高中部午餐繳費單，以及1100元現金。（翻攝自pexels）

圖文／鏡週刊

新北市立秀峰高級中學圖書館近日發生了一件溫馨的小插曲。圖書館志工在整理書籍時，翻到一本久未借出的新詩集，竟意外發現一張夾在書頁中的來自11年前的高中部午餐繳費單，以及1100元現金。

繳費單上寫著「三年七班 郭○妤同學」的名字；圖書館猜測，當時這張繳費單與現金可能是郭同學在教室和圖書館間匆忙穿梭時，臨時把繳費單和現金夾進書裡，打算稍後再處理，卻一不小心遺忘。而這夾在書頁中的小小舉動，經過時間流轉，就這樣被書本默默守護了11年。

秀峰高中圖書館誠摯地希望，能把這份「被書本守護多年的小小舉動」親手交還給郭同學，也呼籲如果本人或知情者看到消息，與圖書館聯繫領回。圖書館強調，物品將被小心保存，等待失主回來認領。

秀峰高中圖書館在貼文中寫道：「我們不知道你現在在哪裡，也不確定你是否還記得這段片刻，但圖書館真心希望，能把這份『被書本默默守護多年的小小舉動』親手還到你手裡。」希望透過社群的力量，能夠將這份回憶安全地送回當年的郭同學手中。



