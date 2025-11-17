癌末男涉槍擊被捕...檢聲押獲准後疑吞劇毒亡　事發時間軸曝光

▲男子因在民宅前開槍遭嘉檢裁定羈押，疑似自行服用氫化物而亡。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

嘉義縣大林鎮前(15)日晚間發生一起槍擊案件，一名57歲羅姓男子涉嫌於民宅外開槍遭警方逮捕，並依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送，經檢察官複訊後聲請羈押禁見獲准，但在法院法警移交至地檢署的過程中，羅男突然身體不適倒下，經送醫急救仍不治，警方已向地檢署報請相驗，並將於週三(19日)上午9時解剖釐清死因。

羅姓男子前日晚間10時30分在嘉義縣大林鎮某處民宅外試槍，民眾聽到槍聲隨即報警處理，警方於11時30分攔查到羅男，隔日（16）日凌晨0時許又在其行經的產業道路邊查扣一把槍枝、8顆霰彈與1顆空彈殼，並將他依現行犯逮捕。當天下午2時許，警方將羅男移送嘉義地檢署，由檢察官偵辦；檢察官於晚上6時許複訊後認為羅男涉犯5年以上重罪，且犯罪嫌疑重大，有羈押必要，因此向法院聲押禁見獲准。

法院法警同日晚間9時15分許將羅男移交給地檢署法警時，羅男突然表示身體不適，現場法警立即將其送醫，但經急救仍宣告死亡，羅男本身罹患大腸癌第四期癌症，疑自行服用氫化物劇而亡，嘉義市警察局第二分局已於今(17)日上午報請地檢署進行相驗，將安排於週三上午9時擇期解剖以確認死因。