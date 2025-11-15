　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

直擊！台灣粉絲跨海追劉宇寧　上萬粉絲穿應援「黃色」齊聚北京

記者任以芳／北京報導

大陸歌手兼演員劉宇寧今年展開全新巡迴演唱會，繼七月在深圳、武漢、上海、西安連續舉行多站之後，今（15日）一連兩天在北京華熙生物·潤百顏中心登場，《東森新媒體ETtoday》記者現場直擊，傍晚五點多開始湧入大批歌迷粉絲，大多穿著「黃色」應援色來聽演唱會，遇到台灣粉絲JU小姐，她從深圳一陸追到北京場，直喊就是要「來尋一個劉宇寧。」

劉宇贏今年巡演的重點場次，北京站被視為他重返大型舞台的重要里程碑，同時也是時隔六年重返同一場館，舞美規模全面升級：包括六公尺巨型可升降裝置、折疊式 LED 屏、沉浸式光影效果與環繞聲場，打造具有強烈科幻感與故事性的視覺體驗。主辦方透露，舞台技術量級為其歷年巡迴之最。

▲▼ 2025、北京、劉宇寧演唱會 。（圖／記者任以芳攝）

▲台灣粉絲跨海追劉宇寧 。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETToday》記者現場直擊看到大批劉宇寧「棚妃」穿著「黃色」應援色，或是繫上黃色髮絲帶，場外還有劉宇寧人物看板，多種造型讓粉絲一起合照。粉絲們十分有秩序，拍照後依序排隊入場，接近晚上七點開場時，粉絲們開始大喊口號，現場氛圍超熱鬧。

「2025年北京-劉宇寧的演唱會」舉行前，劉宇寧自拍提醒影片，場內不能直播、拿自拍桿（擋視線）、發光物體、或是自燃物件等，在安檢外循環播放。

來自台灣的劉宇寧粉絲JU小姐接受《東森新媒體ETtoday》訪問，她激動的說「真的超喜歡劉宇寧！」一開始是追韓星已經十多年，直到看《折腰》《書卷一夢》馬上迷上劉宇寧，開始赴大陸追星之路。

JU小姐說，「我從深圳、武漢、上海、西安一陸追星，劉宇寧演唱會的票一場必一場難買。」提到上海場她還特地帶女兒宇先生一起追劉宇寧，成為全家人難得回憶。

這次來北京追劉宇寧，JU小姐多了兩位台灣後小夥伴，分別搭飛機到北京集合看演唱會。其中，JU小姐一連買15日、16日的票，並且說「來都來了！一定要追到底！」

▼ 2025年北京劉宇寧演唱會外場拍照區  。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2025、北京、劉宇寧演唱會 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2025、北京、劉宇寧演唱會 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2025、北京、劉宇寧演唱會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大批粉絲聚集北京五棵松看劉宇寧演唱會 。（圖／記者任以芳攝）

劉宇寧近年透過影視作品與音樂雙線發展，累積高人氣，在台灣也累積不少粉絲，尤其是《折腰》《書卷一夢》播出後，台灣粉絲倍增，不少人專程跨海追星，只為「追一個劉宇寧」。

劉宇寧這次巡演主題延續其「多重身份」概念，舞台以未來科技與視覺疊加方式呈現，象徵歌手與演員兩種面向的交會。他在現場演唱多首代表作，包括古裝劇原聲帶作品、熱門單曲與重新編曲的 live 版本。

巡演自七月啟動，首站深圳在大運中心體育館連唱兩場，以沉浸式舞台效果獲得好評；武漢站開票後迅速售罄，吸引大批歌迷專程進城觀演；上海站以大氣制作與大規模舞台布景獲得關注；西安站則延續熱度，以更成熟的歌單編排和現場互動拉近與觀眾距離。四地演出成績亮眼，為北京站奠定極高期待。

▲▼ 2025、北京、劉宇寧演唱會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2025年劉宇寧北京演唱會，粉絲自製紀念品發送給現場「棚妃」 。（圖／記者任以芳攝）

北京兩場演唱會也是一票難求，直加秒殺，本月5日13 時 08 分開售，兩場門票在半秒內被搶空，平台「想看」人數突破 22.5 萬，相關話題衝上多個社群榜單。業界指出，劉宇寧近年因影視與音樂雙線突破，加上穩定的現場唱功，使其巡演形成「場場爆滿。

除了巡演熱度持續攀升，劉宇寧近期各大活動中亮相。年中，他於微博之夜獲得兩項大獎，認證其年度人氣與全能表現；不久前也受邀參加「灣區升明月」演出，最近加入江蘇衛視《音樂緣計劃2》，再度展現穩定的 live 實力與舞台感染力。隨著北京站倒數計時，外界預期兩場將成為他2025年巡演中的重要里程碑。

11/13 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

北京劉宇寧演唱會台灣粉絲

