生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一萬元變兩萬元！阿瘦響應「普發」推三大購鞋攻略

▲▼政府普發一萬元政策啟動，鞋業品牌阿瘦（A.S.O）看準時機，推出「幸福加碼季」。（圖／記者潘姿吟攝）

▲政府普發一萬元政策啟動，鞋業品牌阿瘦（A.S.O）看準時機，推出「幸福加碼季」。（圖／業者提供）

生活中心／綜合報導

政府普發一萬元政策啟動，帶動市場消費熱度。鞋業品牌阿瘦（A.S.O）看準時機，宣布即日起推出「幸福加碼季」活動，響應普發政策再加碼送出萬元購鞋金，讓民眾有機會「一萬變兩萬」，同時結合三大優惠方案，預計成為年底最受矚目的購鞋檔期。

阿瘦指出，「幸福加碼季」不僅是年度回饋消費者的重要活動，更希望吸引年輕族群進店體驗足部健康檢測及個人穿搭服務，藉由品牌「舒適、專業、幸福」三大核心價值，強化年底實體通路買氣。

這次活動包含三大購鞋攻略，讓消費者能用更划算的方式添購新鞋。首先，「買萬送萬」方案自即日起至12月31日止，只要單筆消費滿一萬元，即可獲得ASO／BESO品牌萬元購鞋金，活動商品涵蓋通勤皮鞋、氣墊機能鞋、秋冬靴款及派對鞋等多種選擇，回饋力道十足。

接著，「幸福成三」自由配方案主打一次入手三雙鞋最低5,000元起，組合包含上班族皮鞋、假日休閒鞋及秋冬新款靴鞋，特別受到家庭客層青睞，成為「一家三口一起換新鞋」的熱門選擇。

最後，阿瘦也提醒消費者鞋墊及襪子應定期汰換，並推出「超正步鞋墊大禮包」與「足竹炭襪超值專案」。12月3日前購買鞋墊四雙特惠9988元，12月4日後購買襪品60雙即贈ASO／BESO品牌任選鞋款乙雙（售價5,995元以內），兼顧健康與實用，吸引注重生活品質的族群。

▲▼政府普發一萬元政策啟動，鞋業品牌阿瘦（A.S.O）看準時機，推出「幸福加碼季」。（圖／記者潘姿吟攝）

▲響應政府普發一萬元政策，鞋業品牌阿瘦（A.S.O）推出三大購鞋攻略。（圖／業者提供）

11/13 全台詐欺最新數據

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝
82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

