一萬元變兩萬元！阿瘦響應「普發」推三大購鞋攻略

▲政府普發一萬元政策啟動，鞋業品牌阿瘦（A.S.O）看準時機，推出「幸福加碼季」。（圖／業者提供）



生活中心／綜合報導

政府普發一萬元政策啟動，帶動市場消費熱度。鞋業品牌阿瘦（A.S.O）看準時機，宣布即日起推出「幸福加碼季」活動，響應普發政策再加碼送出萬元購鞋金，讓民眾有機會「一萬變兩萬」，同時結合三大優惠方案，預計成為年底最受矚目的購鞋檔期。

阿瘦指出，「幸福加碼季」不僅是年度回饋消費者的重要活動，更希望吸引年輕族群進店體驗足部健康檢測及個人穿搭服務，藉由品牌「舒適、專業、幸福」三大核心價值，強化年底實體通路買氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次活動包含三大購鞋攻略，讓消費者能用更划算的方式添購新鞋。首先，「買萬送萬」方案自即日起至12月31日止，只要單筆消費滿一萬元，即可獲得ASO／BESO品牌萬元購鞋金，活動商品涵蓋通勤皮鞋、氣墊機能鞋、秋冬靴款及派對鞋等多種選擇，回饋力道十足。

接著，「幸福成三」自由配方案主打一次入手三雙鞋最低5,000元起，組合包含上班族皮鞋、假日休閒鞋及秋冬新款靴鞋，特別受到家庭客層青睞，成為「一家三口一起換新鞋」的熱門選擇。

最後，阿瘦也提醒消費者鞋墊及襪子應定期汰換，並推出「超正步鞋墊大禮包」與「足竹炭襪超值專案」。12月3日前購買鞋墊四雙特惠9988元，12月4日後購買襪品60雙即贈ASO／BESO品牌任選鞋款乙雙（售價5,995元以內），兼顧健康與實用，吸引注重生活品質的族群。

▲響應政府普發一萬元政策，鞋業品牌阿瘦（A.S.O）推出三大購鞋攻略。（圖／業者提供）