宜蘭人家中竟有木筏！財經網美驚「是多有錢？」　在地人揭密

▲護理師在父親涉水扶竹筏幫忙下，「騎車登竹筏」去上班。（圖／張亮軒提供）



記者施怡妏／綜合報導

受鳳凰颱風外圍環流共伴影響，宜蘭地區多處發生淹水、土石流等災情。其中以蘇澳、五結、冬山與羅東等地尤為嚴重。財經網美胡采蘋表示，這次宜蘭淹水讓人大開眼界，就然在水中辦桌，甚至還有父親撐竹筏，讓護理師女兒去上班，「是多有錢的人家裡才會有竹筏啦？」釣出在地人曝內幕。

胡采蘋在粉專發文，這次宜蘭淹水，但居民卻一點都不慌張，有人在淹水中「辦桌」吃飯，炒菜與用餐者皆面不改色，完全不受淹水影響，甚至還有民眾划竹筏出門上班，「怎麼會有人家裡有竹筏啊，還用竹筏載機車去上班，這是多有錢的人家裡才會有竹筏啦？」

辦公室裡一名住在宜蘭的同事解釋，「個是她們家巷尾的鄰居，因為他們住的地方是52甲濕地，颱風天會淹到路不見，所以他們是坐竹筏到有路的地方，然後下船，再騎機車去上班。」宜蘭同事事後問爸爸「家裡為什麼沒有竹筏？」沒想到同事爸爸竟然回「你喜歡就買一個給你們玩。」胡采蘋一聽直呼「真的很有實力。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一個在宜蘭長大的朋友則表示，「宜蘭超多實力戶，他們沒有在買什麼LV的，他們朋友開車出去，兩邊的地都是他們家的，買個竹筏算什麼，搞不好竹筏滑過去的地也是他們家的。」

貼文曝光，網友紛紛表示，「所以你身邊的宜蘭同事上班是為了討個生活，還是為了體驗生活？」「宜蘭人有著最強大、靠自己排除障礙的能力」、「52甲以前就是濕地，鳥類的天堂」、「這是真的！媽媽老家住那邊！以前淹怕了」、「我也問了住宜蘭的同事，他說另外一個也是住宜蘭的同事家裡有7艘SUP，7艘！」