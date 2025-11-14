　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

宜蘭人家中竟有木筏！財經網美驚「是多有錢？」　在地人揭密

▲▼宜蘭五結大淹水！羅東博愛醫院兒童病房護理師，在父親涉水扶竹筏幫忙下，冒險「騎車登竹筏」去上班，敬業感動眾人。（圖／張亮軒提供）

▲護理師在父親涉水扶竹筏幫忙下，「騎車登竹筏」去上班。（圖／張亮軒提供）

記者施怡妏／綜合報導

受鳳凰颱風外圍環流共伴影響，宜蘭地區多處發生淹水、土石流等災情。其中以蘇澳、五結、冬山與羅東等地尤為嚴重。財經網美胡采蘋表示，這次宜蘭淹水讓人大開眼界，就然在水中辦桌，甚至還有父親撐竹筏，讓護理師女兒去上班，「是多有錢的人家裡才會有竹筏啦？」釣出在地人曝內幕。

胡采蘋在粉專發文，這次宜蘭淹水，但居民卻一點都不慌張，有人在淹水中「辦桌」吃飯，炒菜與用餐者皆面不改色，完全不受淹水影響，甚至還有民眾划竹筏出門上班，「怎麼會有人家裡有竹筏啊，還用竹筏載機車去上班，這是多有錢的人家裡才會有竹筏啦？」

辦公室裡一名住在宜蘭的同事解釋，「個是她們家巷尾的鄰居，因為他們住的地方是52甲濕地，颱風天會淹到路不見，所以他們是坐竹筏到有路的地方，然後下船，再騎機車去上班。」宜蘭同事事後問爸爸「家裡為什麼沒有竹筏？」沒想到同事爸爸竟然回「你喜歡就買一個給你們玩。」胡采蘋一聽直呼「真的很有實力。」

另一個在宜蘭長大的朋友則表示，「宜蘭超多實力戶，他們沒有在買什麼LV的，他們朋友開車出去，兩邊的地都是他們家的，買個竹筏算什麼，搞不好竹筏滑過去的地也是他們家的。」

貼文曝光，網友紛紛表示，「所以你身邊的宜蘭同事上班是為了討個生活，還是為了體驗生活？」「宜蘭人有著最強大、靠自己排除障礙的能力」、「52甲以前就是濕地，鳥類的天堂」、「這是真的！媽媽老家住那邊！以前淹怕了」、「我也問了住宜蘭的同事，他說另外一個也是住宜蘭的同事家裡有7艘SUP，7艘！」

11/12 全台詐欺最新數據

相關新聞

國軍持續赴宜花救災　今出動1144官兵、346件裝備載具

國軍持續赴宜花救災　今出動1144官兵、346件裝備載具

受到「鳳凰」颱風外圍環流及東北季風影響，宜蘭、花蓮地區傳出多處災情，陸軍司令部今（14）日表示，第二、三作戰區持續協助地方政府執行災後復原，第四、五作戰區則跨區增援專業部隊馳援救災任務；今日各作戰區計派遣約1144員人次、無人機及各型車輛等19項346件裝備執行任務，全力投入災後復原，協助民眾恢復正常生活。

陸軍1225人次蘇澳救災　清完4區2大路段963戶

陸軍1225人次蘇澳救災　清完4區2大路段963戶

預言颱風假翻車！台大大氣系學生認「沒錢了」

預言颱風假翻車！台大大氣系學生認「沒錢了」

吊車大王支援蘇澳　喊話同業協助救災

吊車大王支援蘇澳　喊話同業協助救災

鳳凰警報解除！花蓮分署4處育樂場域下午開放

鳳凰警報解除！花蓮分署4處育樂場域下午開放

