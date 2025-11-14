陸女職員陪領導喝酒身亡未立案　體內查出精液...家屬要求公佈死因

▲樊蕊（化名）參加領導舉辦的酒宴而酒精中毒身亡，家屬認為另有隱情。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

江蘇連雲港一名29歲女子樊蕊（化名，下同）2024年在陪領導與政府部門官員飲宴後身亡，警方認定無犯罪事實、未立案處理，但家屬質疑調查不透明，指死者體內被檢出男性精液，懷疑另有隱情。事發一年後，父親樊旭聲向公安機關提起行政訴訟，要求公佈死因與不予立案依據，引起外界關注。

《澎湃新聞》報導，樊旭聲稱，事發一段時間後，他得知女兒死後體內被檢出男性精液，遂對女兒死因產生懷疑。在女兒死亡一年後，樊旭聲對公安局提起訴訟，要求公佈女兒死因等信息。

▲連雲港贛榆區塔山鎮政府大樓。（圖／翻攝澎湃新聞）

樊蕊2024年2月24日參加公司老闆宴請鎮領導的酒局後，疑似酒精中毒身亡，家屬獲得兩百多萬元（人民幣，下同）賠償，涉宴的鎮黨委書記、鎮長等4名幹部遭處分。警方調查後認為「沒有犯罪事實」，決定不予立案。

樊旭聲表示，事後得知女兒體內被檢出男性精液，遂對死因起疑。他於2025年4月申請公開調查結論及未立案依據，警方以屬「刑事案件類資訊」為由拒絕公開，但樊旭聲質疑，「從未立案，何以稱刑事案件？」並於10月29日正式對公安局提告。

▲警方出具的不立案通知書。（圖／翻攝澎湃新聞）

據了解，樊蕊任職於昌隆公司，曾於元宵節隨公司老闆劉某宴請塔山鎮5名幹部，席間多次敬酒。翌日早上，劉某報警稱樊蕊無呼吸，警方初查為「酒精中毒死亡」，後經紀檢部門調查，確認當晚鎮幹部違規接受宴請，予以黨紀警告處分。

樊旭聲回憶，當時在殯儀館見到女兒遺體，頭部無傷痕、腹部以下呈青紫，他兩度要求屍檢卻被告知「已檢體液」，且檢出劉某精液。根據紀檢回覆，案發當晚劉某指派兩名女員工將醉酒的樊蕊扶至其辦公室休息，隨後劉某進入臥室，兩人發生性關係，翌晨樊蕊死亡，劉某隨即報警。

當地公安局2024年3月4日出具《不予立案通知書》，稱「經審查認為沒有犯罪事實」，一年後，紀檢單位回覆舉報人，指劉某與樊蕊「系情人關係」。

樊旭聲強調，若真是自然意外，家屬可以接受，但若涉及刑案，絕不放棄追查，「我只是要一個清楚的死因與公道。」當地法院現已受理此案，相關訴訟程序仍在進行中。