士林警破詐！朋友辦喪禮急用錢善良翁急匯錢　行員急喊卡救回3萬

▲士林老翁信「朋友喪事借錢」險匯3萬，警一招識破 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

「朋友家中治喪急需用錢，能不能借3萬元？」北市1名林姓老翁日前接獲通訊軟體訊息，對方自稱是多年好友，並以喪事名義急借現金。林翁信以為真，到銀行準備匯款時，行員發現對方帳戶多筆異常紀錄，立即通報警方。士林分局蘭雅派出所員警到場後，一眼揪出是詐團慣用手法，成功阻詐保住老翁的3萬元積蓄。

警方指出，蘭雅所巡佐謝孟勳、警員張詠婷日前巡邏時接獲聯邦銀行文林分行通報，指有長者疑似遭詐騙要求匯款。員警到場了解，林姓老翁表示收到「朋友」訊息，對方稱家中辦喪事急需用錢，希望臨時向他周轉3萬元，語氣哀切讓他不疑有他。

▲蘭雅所警員張詠婷。（圖／記者黃宥寧翻攝）

行員在協助匯款時，發現收款帳戶有多筆不尋常的金流紀錄，直覺有異，立刻通知警方。員警研判，此案疑似是「假冒親友借款」或「猜猜我是誰」等詐團常用套路，便向林翁說明詐騙模式，並舉出類似案例佐證。林翁聽完恍然大悟，慶幸報案及時，頻頻感謝警方和行員合力攔阻，避免辛苦積蓄落入詐團手中。

士林分局提醒，詐騙集團常透過通訊軟體盜用帳號、冒充親友借錢，甚至以喪事、急病、投資等名義博取同情心。民眾若收到借款或不明連結訊息，務必多方查證，若有疑慮也可撥打165反詐騙專線或洽詢鄰近派出所，警方會協助查證，共同守護財產安全。