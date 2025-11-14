　
社會 社會焦點 保障人權

士林警破詐！朋友辦喪禮急用錢善良翁急匯錢　行員急喊卡救回3萬

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林老翁信「朋友喪事借錢」險匯3萬，警一招識破 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

「朋友家中治喪急需用錢，能不能借3萬元？」北市1名林姓老翁日前接獲通訊軟體訊息，對方自稱是多年好友，並以喪事名義急借現金。林翁信以為真，到銀行準備匯款時，行員發現對方帳戶多筆異常紀錄，立即通報警方。士林分局蘭雅派出所員警到場後，一眼揪出是詐團慣用手法，成功阻詐保住老翁的3萬元積蓄。

警方指出，蘭雅所巡佐謝孟勳、警員張詠婷日前巡邏時接獲聯邦銀行文林分行通報，指有長者疑似遭詐騙要求匯款。員警到場了解，林姓老翁表示收到「朋友」訊息，對方稱家中辦喪事急需用錢，希望臨時向他周轉3萬元，語氣哀切讓他不疑有他。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲蘭雅所警員張詠婷。（圖／記者黃宥寧翻攝）

行員在協助匯款時，發現收款帳戶有多筆不尋常的金流紀錄，直覺有異，立刻通知警方。員警研判，此案疑似是「假冒親友借款」或「猜猜我是誰」等詐團常用套路，便向林翁說明詐騙模式，並舉出類似案例佐證。林翁聽完恍然大悟，慶幸報案及時，頻頻感謝警方和行員合力攔阻，避免辛苦積蓄落入詐團手中。

士林分局提醒，詐騙集團常透過通訊軟體盜用帳號、冒充親友借錢，甚至以喪事、急病、投資等名義博取同情心。民眾若收到借款或不明連結訊息，務必多方查證，若有疑慮也可撥打165反詐騙專線或洽詢鄰近派出所，警方會協助查證，共同守護財產安全。

11/12 全台詐欺最新數據

457 2 5487 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

五口命案李女傳「雙手沾血照」恐嚇　傳訊：神經病殺人不會怎樣
快訊／坤達、修杰楷、陳柏霖全起訴　12人名單曝光
4顆黃金果988元　攤商喊冤曝原因：賴清德來也一樣
「1萬紅包塞嘴」老母悶死腦麻兒！習俗曝光：陰間的生活費
台北市確定不會加碼普發現金！　蔣萬安認「任期內不會發放」
板橋小六生「揮美工刀嗆老師」　教育局曝原因：家長已致歉

