政院未編軍警待遇調整總預算卡關　民眾黨團提延會到明年1月底

▲民眾黨立法院黨團14日召開「能源轉型不該犧牲環境保護，修法完善創造三贏」記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、立委麥玉珍出席。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨立院黨團今（14日）提案延長會期到115年1月31日，黨團主張行政院未依法編列三讀通過的《軍人待遇條例》及《警察人員人事條例》相關預算，導致115年度中央政府總預算案至今仍未付委，為避免草率審查，因此提出延長會期。幹事長陳昭姿說，行政院帶頭違憲違法、否定國會存在，「不是我們不審查，是行政院違法亂紀」。

黨團幹事長陳昭姿說，這次會期中通過的《軍人待遇條例》及《警察人員人事條例》，要求改善軍警消的待遇，但行政院選擇違法違憲、拒絕編列相關預算，行政院帶頭違憲違法、否定國會存在，每天強調抗中保台、中共威脅、軍力需求，對於軍人最基本待遇卻不編列預算，導致明年度總預算案無法付委審查，「不是我們不審查，是行政院違法亂紀」。

陳昭姿指出，距離法定會期剩不到2個月，就算行政院此時此刻編補軍人加薪預算，如果立法院要完整負責任好好的審查把關，勢必來不及在年底完成，為了幫人民看緊荷包、避免草率審查，因此提出延長會期提案，讓國會有時間好好審查預算。

總召黃國昌說，有跟國民黨團溝通過，有鑒於目前總預算審查的狀況，以及本會期有很多重要議案要處理，包括中選會目前缺額6名委員、沒有正副主委，行政院長目前還沒把被提名人名單送到立院，依照修正過的《立法院職權行使法》，強化立法院對人事同意權的審查程序，依目前的時間，即便行政院現在把人選送來，也難以在12月底前完成人事同意權審查。

根據民眾黨團提案，依《憲法》第68條規定，立法院法定會期應至114年12月31日止，但115年度中央政府總預算案至今仍陷於朝野僵局，無法付委進行實質審查。黨團認為，追究原因乃是行政院違法亂紀，罔顧憲政體制權力分立之原則所致，行政院未依法編列經本院三讀通過的《軍人待遇條例》及《警察人員人事條例》相關預算，刻意排擠軍人加薪與警消退休金替代率提高的經費，漠視行政院應遵循之法定義務，已嚴重侵蝕法治國之法治根基。

民眾黨團指出，行政院濫權宣稱《軍人待遇條例》及《警察人員人事條例》有違憲疑慮，以聲請憲法法庭釋憲為由刻意延宕，悍然踐踏軍警消之尊嚴與合法權益，民眾黨立院黨團已在10月7日針對明年度中央政府總預算案提出復議案。

民眾黨團指出，截至114年11月13日止，行政院皆不願依法追加編列軍人加薪、提高警消退休金替代率等預算，亦未撤回總預算案並待重新編列上開預算後再行提出。鑑於115年度中央政府總預算案仍尚待立法院審查，為落實對人民承諾與立法院職權，不因時間緊迫而為草率審查，提案建請院會將本會期延長至115年1月31日止。